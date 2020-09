Williams sürücüleri, ailenin F1'den ayrılışını "üzücü bir gün" olarak tanımladılar

Geçen hafta Williams şirketinin Dorilton Capital şirketine satılmasından sonra Perşembe günü yaptıkları açıklamada Williams ailesi, bu hafta sonu yapılacak olan İtalya Grand Prix'si sonrasında takımdan ayrılacaklarını açıkladılar.

Takımın kurucusu Sir Frank Williams ve takım patronu Claire Williams, Dorilton tarafından tamamlanan stratejik değerlendirmelerin bir parçası olarak takım ile olan uzun birlikteliklerini sonlandıracaklar.

Williams F1 sürücüleri Russell ve Latifi, Perşembe günü sabahında bu bilgiye erişebildiler ve her iki pilot birden ailenin spordan ayrılışını büyük bir hüzünle karşıladılar.

"Tabii ki de bizim için üzücü bir gün." diyen Russell açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bireysel olarak benim açımdan, Frank ve Claire Formula 1'deki ilk fırsatımı yaratma şansını bana sundular. Bu da çok minnettar ve borçlu olduğum bir şey. Aynı zamanda bu kadar mükemmel ve prestijli bir takımın iki sene boyunca parçası olmak gerçekten inanılmazdı."

"Williams ailesinin ayrılmasını görmek üzücü, ancak Williams'ın tarihi yaşamaya devam edecek. Hâlâ Williams Racing adı altında mücadele edeceğiz ve savaşmaya ve aile ismini taşımaya devam edeceğiz."

Latifi ise Williams ailesinin bu kadar ani bir şekilde spordan ayrıldığını öğrenmekten dolayı çok şaşırdığını söyledi.

"Bu sabah çıkan haberler beni kesinlikle çok şaşırttı." diyen Latifi ekledi: "Sanırım takımın satıldığı haberleri duyulduğunda, bunun olabileceği fikri hep aklımın bir köşesinde duruyordu."

"Ben Formula 1'deki ilk tam sezonumu daha bitirmedim, ancak takım ile beraberdim ve geçen seneden beri takımın bir parçasıydım. Kesinlikle aynı George'un dediği gibi çok özel bir durum ortada, Claire ve Frank kendimi Formula 1'de göstermem için bana ilk fırsatı tanıdılar."

"Williams ile beraber yarışmaya başlamak her zaman çok özel olacak. Onlar, pek çok sürücüye ilk şanslarını tanıdılar."

"Burada yerleşmiş olan kültür ise aynı kalmaya devam edecek. Bu durum, sadece Claire'in ve ailenin spordan ayrılması ile ortadan kalkacak bir şey değil."

Williams an itibariyle , Monza hafta sonu sonrasında kimin takımı günlük faaliyetlerde yöneteceğini açıklamadı, ancak Russell takımın güvenilir ellerde olacağına inandığını söyledi.

"Claire ve Williams ailesi için bu takım gerçekten çok önemli ve hiç kimsede olmayan bir değere sahip." diyen Russell ekledi: "Eğer takım için en iyisinin bu olacağına kalpten inanmasalardı bu şirketi kesinlikle satmazlardı."

"Durum hakkında çok rahatım, biliyorum ki eğer Claire ve Williams ailesi bu durumdan memnunlarsa, o zaman takımın önemi için bu hamleyi yapıyorlardır."

Russell, Williams'a gelecek yeni ismin Formula 1 deneyimine sahip olma zorunluluğunun olmadığını söyledi ve Toto Wolff'ün yakaladığı başarılara örnek verdi.

"Örnek olarak eğer Toto'ya bakarsanız, onun biraz motor sporları deneyimi vardı, ancak çok büyük bir Formula 1 deneyimi bulunmamaktaydı."

"Takımın başına geçti ve bana göre çok kötü bir iş yapmadı. Dürüst olmak gerekirse bunun çık da büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum."

