Williams sürücü akademisine iki yeni isim katıldı
Williams Racing, 2024 sezonu öncesinde iki genç yeteneği sürücü akademisi kattığını açıkladı.
Takımlar, yeni sezon öncesinde genç sürücü programlarına yeni isimler ekliyorlar ve bu takımlardan birisi de Williams oldu.
İngiliz ekip, yeni sezon öncesinde 17 yaşındaki Fransız sürücü Alessandro Gusti ve 13 yaşındaki Japon karting sürücüsü Sara Matsui ile anlaştı.
Gusti geçen sezon FRECA serisinde yarışarak üç galibiyet, dört podyum ve şampiyona altıncılığı elde etmişti. Alessandro, 2024 yılında ART Grand Prix ile FRECA'da yarışmaya devam edecek.
Sara Matsui yeni sezonda çeşitli karting şampiyonalarında yarışmaya devam edecek ve F1 Akademisi tarafından desteklenen Champions of the Future Academy serisine katılacak.
Williams Racing Sportif Direktörü Sven Smits, "Williams Racing Akademisinin yeni üyeleri olarak, Alessandro ve Sara'ya 'hoş geldiniz' demekten mutluluk duyuyoruz."
"Alessando, Fransa Formula 4'te yarışıyor ve geçen yıl FRECA'da harika bir performans sergiledi."
"Sarah ise kartingin yükselen yıldızlarından biri. Japonya'da cesaret verici sonuçlar elde etti ve 2022'de Girls on Track Rising Star programında finale kaldı."
"Alessandro ve Sara'nın 2024 ve sonrasındaki gelişimlerini destekleyeceğiz." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Alex Albon, Williams FW45
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