Williams, süper lisans alması halinde 2021 için Nissany'i düşünebilir

Williams, 2020 Formula 1 sezonu için test pilotluğu görevine sürpriz şekilde Roy Nissany'i getirmişti.

İsrailli sürücü geçen yıl hiçbir seride yarışmadı ve ondan önceki yılda da Formula 2'de yarışmasına rağmen başarısız bir sezon geçirdi.

Buna rağmen geçen yılın sonunda Abu Dhabi lastik testinde Williams'la piste çıkan 25 yaşındaki pilot, 2021 için Williams'ın seçeneklerinden birisi gibi görünüyor.

Ancak bunun için gereken süper lisans puanını alması gerekiyor.

Konu hakkında konuşan Claire Williams, "Bu yıl, gerçek Formula 2 şampiyonasının başlangıcı olacak. Bu, Formula 1'e çıkmak için önemli bir basamak."

"Formula 1'de nerede olduğunu görmeliyiz, ilk antrenman seanslarında ondan yapmasını istediğimiz işi nasıl yaptığını ve simülasyon seanslarında nasıl şeyler yaptığını görmeliyiz."

"2021'de onun için oluşabilecek potansiyel fırsatları düşünmeye başlamak için henüz çok erken. Hepimizin bildiği üzere Formula 1 çok zor bir iş." dedi.

Nissany de yapması gereken işler olduğunu ve en önemlisi, süper lisans alması gerektiğini söyledi.

"Formula 2'deki ana görev, süper lisans alabilmek için sezonu mümkün olan en yüksek seviyede bitirmek."

"Görevin son derece zor olduğunu görebiliyorum. Özellikle son yılların nasıl geçtiğine bakarsak... Ama yine de şimdi Williams'ın desteğine sahibim. Bu yüzden çok fazla şey öğrenebilir ve bu deneyimi kullanabilirim."

"Çözülmesi ve üstesinden gelinmesi gereken sorunlar var. Ama Eğer 2020'de yapamazsak, 2021'de başka bir deneme daha yaparız."