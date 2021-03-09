Williams "sponsorluk parasının son kuruşu için" marka adını zedelemeyecek

Geçtiğimiz hafta yeni 2021 aracını tanıtan Williams, renk düzeninde değişikliğe giderek göz alıcı yeni bir beyaz, mavi ve sarı ağırlıklı renk düzeni tanıttı.

FW43B'nin renk düzeninde aynı zamanda sponsor isimlerinde de azalma görüldü ve dolayısıyla aracın üstünde büyük ölçüde boşluklar göze çarpıyordu.

Fakat Williams CEO'su Capito'ya göre, bu bilinçli bir karardı. Capito takımın, kendi kimliğini güçlendirmek ve yeni sahipleri Dorilton'ın takımı ileriye taşımaktaki kararlılığını sergilemek için böyle bir tercihte bulunduğunu söyledi.

Williams CEO'su, "Yeni yönümüz, uzun dönem hedefimiz ve Williams markasının ileriye gitmekteki kararlılığının birleşimini sergiliyor."

"Williams Racing F1'deki -hatta dünya genelinde motor sporlarındaki- en meşhur ve tanınan isimlerden biri ve bunun en değerli özelliklerimizden biri olduğunu düşünüyoruz."

"İlerleyen aylarda uzun dönem için, Williams markasını nasıl geliştirdiğimizi ve nasıl yatırımda bulunduğumuzu göreceksiniz."

"Bu, Dorilton'ın tamamen desteklediği bir yaklaşım ve sponsorluk parasının son kuruşunu kovalamaktansa, bunu tercih ediyoruz."

"Yeni sahipler ve ileriye giderken uyguladığımız strateji şimdiden yeni ortakları cezbediyor. Bu ortaklar bizimle iletişim halindeler ve geleceğe yönelik bizimle görüşmelere devam ediyorlar."

"Size kesin bir bilgi vermek için henüz çok erken fakat yakın zamanda bazı açıklamalar yapılacak." dedi.

ABD merkezli yatırım fonu Dorilton'ın Williams'ı devralışı geçtiğimiz Ağustos ayında tamamlandı. Böylece İngiliz takımın geleceği, acil para ihtiyacının Dorilton'ın yatırımlarıyla çözülmesi sonrası, güvence altına alınmış gibi görünüyor.

Williams son 3 takımlar şampiyonasını sonuncu sırada tamamladı fakat 2020 sezonunda formunda yükseliş yaşadı ve bunun sonucu olarak yeni sezona girerken daha motive bir ekibe sahip.

Capito, Dorilton'ın Williams'ın geleceği adına gösterdiği destekten bahsederken kendi beklentilerinin dahi aşıldığını söyledi.

Capito, "Dorilton'ın takımı devraldığı andan itibaren şu ana kadar çokça yatırımda bulunduğunu söyleyebilirim ve buna devam da ediyorlar."

“Eğer performansımızı geliştirmek için potansiyel yollar bulabilirsek Dorilton'ın tam desteğini arkamızda hissedeceğiz ve bu harika bir şey."

"Bu, bu rolü kabul ettiğimde; kafamda yarattığım fikirden bile daha iyi. Artık daha çok bildiğimiz ve gelişme göstermek için potansiyel gördüğümüz alanlara yoğunlaşacağız." dedi.