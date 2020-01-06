Williams: "Sorunları tespit etmek için bazen dibe vurmak gerekiyor"

Williams, 21 yarışlık 2019 sezonunda Formula 1'de bulunduğu süre içerisindeki en kötü sezonunu geçirdi.

Takım için sorunlar sezon öncesi testleriyle birlikte başladı ve sezon boyunca devam etti.

Tek puanını kaotik Almanya Grand Prix'sinde Alfa Romeo pilotlarının diskalifiye olmasıyla alan İngiliz ekip, tur başına ortalama olarak üç ila dört saniye daha yavaştı.

Robert Kubica ve George Russell, sürmesi son derece zor olan aracı kontrol etmekte zorlandı ve İngiliz ekip erkenden 2020'ye odaklandı.

Motorsport.com'a konuşan Claire Williams, yedek parça sıkıntısı da çektikleri sezonun ardından duruma olumlu tarafından bakmaya çalışıyor.

Williams, "Bu artık olmamalı. Ama bazen problemlerinizin nerede olduğunu gerçekten bilmek için dibe vurmanız gerekiyor."

"Bazen kendinizi bu zor durumlarda bulabilirsiniz, ama sistemde tam olarak neyin yanlış gittiğini de anlamanız gerekiyor. Bu sayede iyi bir planınız ve süreçleriniz olur." dedi.

Arabayı alırken yaşadıkları gecikmeden sonra Williams, ekibinin tüm alanında tam olarak neler olduğunu anlamak için “inanılmaz derecede faydalı bir egzersiz” olarak tanımladığı “çok kapsamlı” bir soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Williams “Bazı şeylere sıva çekip onların üstünü kapatabilirsiniz, ancak onları gerçekten düzeltmek istemediğiniz sürece, ve aynı zamanda da sorunların temel nedenlerine ulaşamazsanız, bu sorunlar muhtemelen yeniden ortaya çıkacak ve sizin canınızı tekrardan yakmaya başlayacaktır” dedi ve ekledi.

“Testten sonra yaptığımız, bu çok kapsamlı eylem sonrası incelemeyi, bu sonuca dahil olan ve bu hesaptan sorumlu olan her bir süreç boyunca uygulamaktı.

“Bu yaptıklarımız inanılmaz derecede faydalı egzersizlerdi, çünkü sahip olduğumuz tüm zayıflıkları ortaya çıkardı ve düzeltmeler yapmamıza izin verdi.”

“Ve ekibin buna çok iyi tepki verdiğini söyleyebilirim çünkü insanların bu durumlarda çok açık ve dürüst olmaları zor olabilir, ancak bunun içinde dürüstlüğü teşvik ettik.

“Böyle bir durumda insanların ellerini kaldırması, dürüst ve açık olması her zaman zor olabilir.

“Ancak ekibimiz, onlardan geçmelerini istediğimiz sürece inanılmaz derecede açıktı, bu da ilk başta sorunlara neden olan zayıflık alanlarını ele almak için bir sürü plan yapmamıza izin verdi.

“Ve her şeyin yaptığı gibi zaman alıyor, ama aslında inanılmaz hızlı bir şekilde yanıt verdik.

“Buna hızlı bir şekilde yanıt verdik ve bu süreçteki alanların bu yıl karşılaştığımız aynı seviyedeki sorunlara boyun eğmemesini sağlamak için bir dizi önlem aldık.”