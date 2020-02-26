Williams, sorunlar nedeniyle üçüncü motora geçmiş

Geçen yıl aracın üretiminde yaşanan sorunların ardından ilk iki günü kaçıran Williams, Barcelona'ya herhangi bir sorun yaşamadan gelmişti ve ilk hafta iyi bir görüntü çizdiler.

Ancak geçen hafta cuma günü motor sorunu yaşayan İngiliz ekip, bu kez yağ sistemi sorunu nedeniyle bugün bir kez daha yolda kaldı ve kırmızı bayraklara neden oldu.

Latifi'nin sorunu sonrası konuşan Claire Williams, tekrarlayan motor sorunlarından memnun olmadıklarını söyledi.

Williams, “Biraz sinir bozucu olan bazı motor problemlerimiz vardı."

"Şimdi üçüncü motora geçtik, bu da bize çok fazla zamana mal oldu. Gerçekten talihsiz bir durum."

"Testte bunun olabileceğini düşünüyorum ve en azından bizim araçla ilgili bir şeyler ters gitti."

"Bunun dışında, iyiydi. Çalışma programımızı sahip olduğumuz sınırlı tur sayısına rağmen mümkün olduğunca koruyoruz. Ama biraz daha fazla tura sahip olsaydık o zaman daha mutlu olurdum." dedi.

Williams, geride kalan dört günün üçünde motor sorunlarıyla boğuştu.

Claire Williams, sorunların takımın güç ünitesi tedarikçisi Mercedes tarafından araştırıldığını doğruladı.

Williams, "Geçen hafta başka konular da vardı. Cuma günü olanlar Mercedes tarafından araştırılıyor. Bu yüzden bunun hakkında onlarla konuşmalısınız.

"Sorunu bulduklarını sanmıyorum. Perşembe akşamı da MGU-H ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum."

"Cuma sabahı açıkçası kendi sorunumuz olan bir sensör sorunu vardı. Bu bizi muhtemelen yarım saniye bekletti."

"Kendi yaşadığımız tek sorun buydu." dedi.

Bir Mercedes sözcüsü Motorsport.com'a şunları söyledi: "Williams'ın bugün karşılaştığı sorun geçen hafta yaşadıklarından farklı."

"İlk değerlendirme, bir yağ basıncı sorununa işaret ediyor. Güç ünitesi şimdi Brixworth'a geri dönüyor ve burada daha ayrıntılı bir şekilde inceleme şansımız olacak."

Williams motor sorununun ardından Çarşamba günü öğleden sonra seansına geri döndü ve George Russell direksiyona geçen isimdi.