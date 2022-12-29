Williams: "Sonuncu olacağımız kesinleşince gelişmeyi durdurduk"

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Geçen yılı 9. sırada tamamlayan Williams, sezon boyunca orta sıralardaki takımların formunu yakalamakta zorlandı ve 10. sıraya geriledi.

Alex Albon, Nicholas Latifi ve bir yarışa çıkan yedek pilot Nyck de Vries; Williams adına puan toplamayı başardılar. Ancak toplam 8 puan, 35 puanla 9. sırada yer alan AlphaTauri'nin oldukça gerisinde kaldı.

Bu ayın başlarında Williams F1 takım patronluğu görevinden ayrılan Jost Capito, görevinden ayrılmadan önce verdiği bir röportajda Williams'ın 2022 yılına kadar 'istediği şekilde ilerlediğini' söyledi.

Ancak takımlara ayak uyduracak geliştirme hızına sahip olmadığının farkına vararak FW44 aracı için güncelleme getirmeyi durdurma kararı aldı.

Capito, Williams'ın Silverstone'a getirdiği büyük güncelleme paketinin 'iyi gittiğini' düşünmesine rağmen, bunun şampiyonada üste çıkmaları için yeterli olmayacağından aracın geliştirilmesini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Capito “9. ve 8. ile aradaki farkın çok büyük olduğunu gördüğünüzde, bu yılki araca emek harcamanın bir anlamı kalmıyor."

“Boş bir çaba gösterip, hem 10. sırada kalıp hem de gelecek sezonun aracını riske atmak istemedik. Bu yüzden aracın geliştirilmesini durdurduk ve 2023'e odaklandık.""

“Silverstone'daki büyük güncellemeden kısa bir süre sonra yaptığımız şey buydu." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Alfa Romeo

Williams, 2018-2020 yılları arasında üç yıl üst üste Takımlar Şampiyonası'nı sonuncu bitirdiği ve mali sıkıntıların yaşandığı zor bir dönemin ardından toparlanmaya devam ediyor.

Takım 2020 yazında Amerikalı Dorilton Capital firması tarafından satın alınarak yeniden inşa edildi.

Capito, Williams aracının bu yılki gelişmesini erken sona erdirdikten sonra 2023'te ileriye doğru bir adım atması gerektiğini söyledi ve aksi takdirde bunun 'olumsuz sonuçlar doğuracağını' belirtti.

Capito, “Hâlâ diğerlerinin olduğu yerde değiliz."

“Bu nedenle dengede olana kadar gerçekten uzun vadeli bir bakış açısına ihtiyacımız var. 'Şimdi hepiniz aynı bütçeye sahipsiniz, dolayısıyla hepiniz aynı seviyede olmalısınız' diyorsunuz ama hayır, takımlar bütçe sınırı dönemine farklı seviyelerde girdiler."

“Williams'ın bütçe sınırından önce yıllarca yatırım yapacak neredeyse hiçbir şeyi olmadığını görüyoruz. Bu yüzden geride kaldık."

“Şimdi herkesin sahip olduğu miktarı yakalamak için sadece para harcamak yetmiyor."

Capito'nun takım patronluğu görevinden ayrılması, Williams'ın F1 yönetiminin yeniden yapılandırılması kapsamında teknik direktör FX Demaison ile birlikte aralık ayının ortasında açıklandı.