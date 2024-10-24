Williams sonraki iki yarış için yeni renk düzenini tanıttı
Williams, Meksika ve Brezilya GP'lerinde özel bir renk düzeniyle yarışacak.
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F1'in efsanevi takımı Williams, sponsorlarıyla birlikte çalışarak belirli yarışlara yeni renk düzenleri getiriyordu.
Yeni renk düzeni için de Meksika ve Brezilya GP'leri seçildi.
Yeni renk düzenindeki ana odak noktası motor kapağındaki soru kısım gibi görünüyor. Bu sarı renk, takımın sponsoru Mercado Libre’den geliyor.
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