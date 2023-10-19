Williams son yarışa kadar FW45'i geliştirecek
Williams'tan Dave Robson, 2023 sezonunun son yarışına kadar FW45'i geliştireceklerini söyledi.
Williams, 2023 sezonunda inişler ve çıkışlar yaşasa da, genel olarak bir önceki yıldan daha iyi bir görüntü çizdi.
Takım, şimdi gelecek yıl bir sonraki adımı atmak istiyor ve bundan ötürü 2023 sezonuna çok sayıda güncelleme getirdiler.
2024 aracının tasarımına çoktan odaklanan İngiliz ekip, hem şampiyonadaki yerini korumak hem de bu yıl kullanacakları parçaların çoğunun gelecek yıl için bir temel oluşturacak olmasından ötürü son yarışa kadar güncelleme getirmeyi sürdürecek.
COTA yarışı öncesi konuşan Baş Yarış Mühendisi Dave Robson, şöyle dedi: "Son birkaç ayda şampiyonada iyi bir konumdaydık ancak mücadele çok sıkı ve etrafımızdaki tüm takımlar puan alabilecek kapasitede."
"Önümüzdeki yarışlarda konumumuzu güçlendirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu nedenle sezonun geri kalanında FW45'i geliştirmeyi amaçlıyoruz."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Logan Sargeant, Williams FW45
Robson daha sonra COTA yarışı hakkında konuştu.
"COTA pisti farklı viraj tipleri, eğimleri ve uzun düzlükleriyle ilginç bir karışıma sahip."
"Buna ek olarak, 2022'nin başlarında yenilenen asfalt artık eskimiş durumda, bu nedenle ilk antrenman seansında bazı yeni tümsekler görebiliriz."
"Görünüşe bakılırsa hafta sonu boyunca yüksek sıcaklıklar ve ve hafif rüzgarla ideal şartlar olacak."
"İlk antrenman, sprint öncesi sıralama ve Pazar günkü yarış en sıcak zamanda, sıralama ve sprint ise akşama doğru yapılacak."
"Bu hafta sonunun zorluklarından biri, asfalt iyileştikçe ve sıcaklık değiştikçe lastiklerin pistte nasıl davrandığını anlamak olacak."
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