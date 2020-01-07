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Formula 1 / Son dakika

Williams, Sofina ile anlaştı

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Williams, Sofina ile anlaştı
Ekleyen:
, Editör
7 Oca 2020 14:00

Williams, 2020 Formula 1 sezonu için Sofina Foods ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sofina zaten 2019 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunda Williams'ın sponsoru haline gelmişti.

Kanadalı gıda üretici, takımla olan anlaşmasını 2019 sonunda devam ettirme kararı alırken, artık taraflar arasındaki anlaşma daha büyük çaplı olacak.

Buna göre Sofina logoları, Avustralya GP ile birlikte FW43'ün arka kanadında ve aracın çeşitli yerlerinde yer alacak.

Ek olarak Sofina logoları garaj ve misafirhaneye ek olarak, George Russell ile Nicholas Latifi'nin takım kıyafetleri üzerinde yer alacak.

ROKiT Williams Racing'den Claire Williams, "Sofina'nın takımla olan ortaklığını ikinci yılda da devam ettirecek olmasından ötürü mutluyuz."

"Sofina'nın spora olan katılımı, uzun vadeli vizyonları için oldukça değerli ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakta kararlıyız. Onlarla çalışmaktan büyük keyif aldık ve önümüzdeki yılda da bunu devam ettirmeyi umuyoruz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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