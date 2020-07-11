Williams, sıralamalarda son seansa geçemediği için hayal kırıklığı yaşıyor

Bugünkü sıralamalarda harika performans sergileyen George Russell, birinci seansı geçmesinin ardından 2. seansta 12. olarak kariyerinin en iyi sıralama sonucunu elde etti. Russell'ın derecesi ile 10. olarak 3. seansa geçen Sebastian Vettel arasında sadece 0.091 sn fark vardı.

Williams'ın performans bölümü başkanı Dave Robson, 3. seansa bu kadar yakın olmalarının ardından doğal olarak hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Robson, "İkinci seansta pit duvarında, 3. seansa geçmenin yollarına bakmamız gerektiğini söyledik."

"Hedefimiz açık bir şekilde buydu ancak yine de 11, 12 ya da 13. sıra için mücadele edebileceğimiz gerçeğinden uzaklaşmamalıydık. Bu pozisyonlar yarın için gerçekten çok değerli olacaktı. Bu yüzden evet, bu kadar az farkla son seansı kaçırmak sinir bozucu oldu."

"Geriye dönüp bakarsak, bir sonraki hafta daha iyi iş çıkarabiliriz. Büyük ölçüde elimizden geleni yaptık."

"Russell çok iyi pist pozisyonuna sahipti. Motoru doğru zamanda açtık. Batarya çok hızlı bittiği için her tur gücü maksimum seviyede kullanamıyorsunuz. Bu yüzden her şeyi doğru yaptığımızı söyleyebilirim."

"Bu tür koşullarda, George'un nerelerde zaman kazanabileceğini bildiğinden eminim. Belki lastiklerde biraz daha iyi olabilirdi. Bu açıdan biraz sinir bozucu ancak genel olarak elimizdeki ile çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Russell, yağmur altındaki performansından çok memnun olduğunu ve 3. seansa bu kadar yakın olmalarının inanılmaz olduğunu söyledi.

Russell, "Şu an mutluluktan bulutların üzerindeyim. Asla böyle bir şey beklemiyordum. Sadece 2. seansa geçerek mutlu olabilirdik. Hafta sonu öncesinde bana Q3'ten sadece 0.1 sn uzakta olacağımı söyleseniz, kesinlikle buna inanmazdım."

"Çok eğlendim. Tüm ekibimiz için gerçekten memnunum. Bu tabii ki bizim gerçek performansımızı yansıtmıyor ancak yine de takım olarak yaptığımız tüm sıkı çalışma, her hafta bu tür sonuçları almak için mücadele veren mekanikerlerimiz ve mühendislerimiz için bu sonuç gerçekten motive edici oldu." dedi.