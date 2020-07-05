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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu

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Williams, sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğu için mutlu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Tem 2020 10:08

Williams, Formula 1 Avusturya Grand Prix sıralama turlarında beklenenden daha rekabetçi olduğunu ve her şey mükemmel gitseydi George Russell'ın ikinci bölüme kalabileceğini düşünüyor.

Takımın araç performans şefi Dave Robson, Russell'ın her ne kadar sıralama turlarını 17. sırada tamamlamasına rağmen final turundan önce son bölüme çıkabilecek hıza sahip olduğuna dikkat çekti ve geçen yıl aynı konumda yer alamadıklarını belirtti.

Russell, son turunda Q2'ye kalabilecek bir zaman yapamadı ancak  Haas sürücüleri Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in hemen ardında 17. oldu.

Robson, “Kesinlikle her şey mükemmel olsaydı, muhtemelen ikinci bölüme kalma hızımız olduğunu düşünüyorum."

“Aynı şeyi söyleyecek çok az sürücü olduğunu tahmin ediyorum ama evet, sanırım zirvedeydik."

“Bu öğleden sonra muhtemelen beklediğimizden biraz daha rekabetçiydik. Yani evet, bence mükemmel bir durumda muhtemelen ikinci bölüme kalacak hızımız olurdu." dedi.

F1 kariyerinde ilk kez Q2'ye kalma fırsatını kaçıran Russell, yine de her iki Alfa Romeo aracını da geride bıraktı ve Magnussen'den sadece 0.003s daha yavaştı.

Williams'ın Pazar günkü Red Bull Ring'deki yarışta Alfa ve Haas ile savaşmasın bekleyip beklemediği sorulduğunda Robson, “Umarım öyle olur."

“Aracımızın geçen yıl Abu Dabi'ye götürdüğümüz araçtan çok daha iyi olduğuna şüphe yok."

"Henüz emin değilim. Ama şüphesiz ki aracın daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ve umarım ikinci bölümü düzenli olarak zorlayacak bir konumda olabiliriz. Yarışta daha fazlasını öğreneceğiz."

“Aracın daha sıcak şartlara nasıl tepki verdiğini ve lastiklere nasıl davrandığını göreceğiz. Umarım, evet, arkamızdaki Alfa Romeo sürücüleri ile ve tam önümüzdeki Haas ile yarışabiliriz."

"Göreceğiz. Henüz net bir şey söylemek için biraz erken olsa da, bence bu umut verici bir başlangıç. " yanıtını verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Takımlar Williams
Editör Alex Kalinauckas

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