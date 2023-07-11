Williams, Singapur, Japonya ve Katar'da yarışacağı özel renk düzenini tanıttı!
Williams Formula 1 takımı, bu yıl Singapur, Japonya ve Katar GP'lerinde yarışacağı özel Gulf Oil renk düzenini tanıttı.
Bu renk düzeni, Monako GP'sinin yapıldığı hafta sonunda başlatılan bir taraftar oylamasının ardından seçildi.
Gulf, son birkaç yıldır McLaren'ın partneriydi, ancak bu yılın başında Williams ile anlaştılar. Gulf, 2021 yılında McLaren için özel bir renk düzeni tasarlamıştı ve şimdi aynı yolu Williams ile tercih etti.
Bu kapsamda Williams'ın pazarlama departmanı, Heritage, Contemporary, Visionary ve Bolder than Bold adını verdikleri dört farklı Gulf Oil renk düzeni tasarladı.
Bu seçeneklerden ilki, 2021 McLaren renk düzenine benziyordu ve Gulf'un spor tarihini ve Ford/Porsche ile spor otomobil yarışlarının efsanevi dönemlerini yansıtıyordu. Diğer üç seçenek ise Gulf temasının modern yorumlarıydı.
Proje lansmanında konuşan takım patronu James Vowles, en çok Heritage seçeneğini beğendiğini belirtmişti, ancak taraftar oylamasında 180 binden fazla oy kullanıldı ve Bolder than Bold versiyonu seçildi.
Yeni renk düzeni, Salı akşamı Londra'da tanıtıldı ve ilk kez bu hafta sonu Goodwood Festival of Speed'deki bir gösteri aracında sergilenecek.
Vowles sonuçlar hakkında şunları söyledi: "Bu yarışma, taraftarlarımızın aktif katılımı ve ekibimizin görsel kimliğini şekillendirmesi için inanılmaz bir fırsattı. Kazanan tasarım, Gulf ve Williams Racing işbirliğinin özünü ve geçmişini yansıtıyor ve geleceği inşa etmemizi sağlıyor."
Gulf International CEO'su Mike Jones ise "Williams Racing ile işbirliği yapmak ve taraftarları bu projenin merkezine yerleştirmek bizim için bir zevkti."
"Aldığımız tepkiler inanılmazdı ve taraftarlar olmadan bu mümkün olmazdı, bu da yarışmayı daha da özel kılıyor."
"Gulf ve Williams Racing, pistte ve pist dışında parlak ve modern bir gelecek vizyonunu paylaşıyor ve 2023 için planladığımız diğer şeyleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.
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