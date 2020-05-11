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Formula 1 / Son dakika

Williams, Simon Roberts'ı Genel Müdür olarak atadı

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Williams, Simon Roberts'ı Genel Müdür olarak atadı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
11 May 2020 10:55

Williams, McLaren'ın Eski Operasyon Şefi Simon Roberts'ı yeni Formula 1 Genel Müdürü olarak atadığını açıkladı.

Roberts, 1 Haziran tarihiyle Williams F1 takımının teknik, operasyon, planlama ve aynı zamanda yarış ve fabrika operasyonları bölümlerinin başına gelecek.

Roberts ayrıca genel olarak araç tasarım ve geliştirme sürecinin sorumluluğunu da alacak.

Roberts, yaklaşık 20 senelik F1 deneyimiyle Williams takımına katılacak. Roberts 2003'te McLaren'a katılmış ve uzun yıllar orada operasyon direktörü ve genel müdür olarak çalıştı.

2009'da COO olarak Force India'ya katılan Roberts, bir sene sonra McLaren'a döndü ve 2019'un sonunda takımdan ayrıldı.

Claire Williams, "Simon, Williams takımına çok büyük deneyim ve bilgi getirecek. Onun, uzun süren kapalı dönemin ardından tekrar çalışmaya başladığımızda bize katılacak olmasından dolayı mutluyuz."

"O, çok yetenekli bir ve yeni nesil Williams F1 araçlarını tasarlama ve geliştirme konusunda sabırsızlanan çok ekibin başına geçecek." dedi.

Roberts'ın gelişi Williams'ın lider ekibine sunacağı katkı açısından önemli olacak. Geçen sene Paddy Lowe'un takımdan ayrılmasından bu yana takımda pek bir değişiklik olmamıştı.

Lowe'un takımdan ayrılmasının ardından dışarıdan birisi ile anlaşılmadı ve onun yerine takım içerisinden tasarım şefi Doug McKiernan'a, tasarım bölümü başkanı Adam Carter'a ve araç performans bölümü başkanı Dave Robson'a daha fazla sorumluluk verilmişti.

Williams, son iki senedir yaşadığı facianın ardından bu sezon öncesi testlerinde nispeten daha umut verici performans sergilemeyi başarmıştı. 

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Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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