Williams, Silversone'daki Shakedown öncesinde FW45'i tanıttı!

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Geçtiğimiz günlerde 2023 renk düzenini ve yeni sponsorlarını geçen seneki aracı üzerinde tanıtan takım, bugünkü test sürüşü öncesinde 2023 aracının gerçek görüntüsünü de tanıtmış oldu.

FW45'te geçen seneki araca göre bazı dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. Burun ön kanadın ilk planyasına kadar uzanıyor ve Haas ile AlphaTauri'nin geçen sene kullandıklarına benzer bir tasarım bulunuyor.

Takım sidepod bölgesini de elden geçirmiş. Sidepod hava girişinin altındaki kesik oldukça uzun bir şekilde geriye doğru uzarken sidepodun üst karoserinde de hava akımı için bir kanal oluşturulmuş durumda. Bu açıdan Williams'ın sidepod bölgesinde Ferrari ve Red Bull'dan esinlenildiği görülüyor.

Motor kapağının arkasında, egzoz borusunun etrafında daha belirgin bir tünel hazırlanmış. Bu, arka kısımda ekstra soğutma ve ayrıca havanın arabanın arkasına toplanması için belirgin bir yol sağlar.

Williams FW45 Photo by: Williams F1

Araç Performans Gelişimi Başkanı Dave Robson renk düzeni lansmanında, "FW45 felsefi olarak bir evrim, bunu göreceksiniz. Ancak elbette bu değişikliklerin bir kısmı yeni taban kurallarıyla ilgili."

"Araçtaki en belirgin değişimin sidepod tarafında olduğunu söyleyebiliriz, geçen yıl Silverstone'da tanıttığımız tasarımı geliştirmeyi başardık."

"Aslında bunu geçen sene yapmayı planlıyorduk ancak radyatör nedeniyle biraz kısıtlanmış vaziyetteydik, bunun üstünde çalışma ve düzeni değiştirme fırsatımız oldu." demişti.

Williams, 2022'de yüksek hızlı pistlerde en iyi performansını sergilerken yüksek yere basma gücünün gerektiği pistlerde zorlanmıştı.

Robson, Monako ve Macaristan gibi pistlerde zorlanmalarının ardından bu sene bunu iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Robson, "Düşük hızdaki performansımız ve yere basma kuvveti eksikliğimiz, aracı tasarlamamız açısından kesinlikle önemliydi. Bunun üzerinde çok çalıştık, bazı hedefler belirledik.

"Bu konuda belirli bir tur zamanı hedefi koymak zor ve yere basma gücü ile düşük sürtünme arasında bir geçiş yapmak zor olabilir, ancak bazı iyi hedefler belirlediğimizi düşünüyoruz."

"Rüzgar tünelinden aero verilerini alıp sürücülerle birlikte simülatörde yaptığımız çalışmalar sonucu iyi bir ilerleme kaydetmiş gibiyiz, ancak göreceğiz. Halen yapmamız gereken iyileştirmeler var, bunu yaptığımızı düşünmek istiyorum." demişti.