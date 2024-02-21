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Formula 1 Williams lansmanı

Williams'ın ilk sürüşünden öğrenebileceğimiz F1 tasarım ipuçları

Williams, F1 2024'teki gerçek rakibi FW46'yı, yeni görünümünü tanıtmak için New York'ta düzenlenen sezon lansmanının ardından Bahreyn'de yapılan bir deneme sürüşünde tanıttı.

Matt Somerfield
Matt Somerfield
Güncel:
Williams FW46

Williams FW46

Williams

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Grove merkezli ekip, bu sezon için ihtiyaç duyduğu adımları atmaya daha fazla odaklanabilmek için 2023 aracını geliştirmeyi erken bıraktı.

Düzenleme aşamasının ilk iki yılında kullanılan çekme çubuklu sistem yerine aracın itme çubuklu arka süspansiyon düzenine sahip olmasıyla şimdiden bir ayrıntıdan emin olabiliriz.

Bunun nedeni Mercedes'in bu sezon bu değişikliği yapmış olması ve Williams'ın güç ünitesi tedarikinin yanı sıra takımdan şanzıman ve arka süspansiyon da dahil olmak üzere arka uç kısmını alması.

Mercedes ve Aston Martin gibi Williams da aracın ön tarafındaki itme çubuğu düzenini korudu.

Bu yılki araç aerodinamik bileşenler açısından geçen yılın bir evrimi niteliğinde ancak ön tarafta burun tasarımından başlayarak dikkat çeken birkaç değişiklik var.

Williams FW46

Williams FW46

Fotoğraf: Williams

FW46'nın burnu genel olarak daha geniş ve daha düz bir görünüme sahipken, uç kısmı da önceki modele göre daha dar ve kare bir görünüme sahip.

Ön kanat, 2023 boyunca ekip tarafından yapılan geliştirmeyi takip etmeye devam ediyor; bu sayede burnun yanındaki hareketli olmayan bölüm daraltılmış ve hareketli kanatlar daha geniş.

Sidepod açısından Williams, 2023 Red Bull tarzı tasarımı kullanmaya devam etti.

Williams FW46

Williams FW46

Fotoğraf: Williams

Sidepod'un geri kalanı, kanat boyunca karoser şeklindeki bir değişiklik de dahil olmak üzere bu yeni tasarım özelliği etrafında optimize edildi. 

Zemin kenarı, 2023 boyunca gridde yukarı ve aşağı gördüğümüz trendlere benzer şekilde, kenar kanadının ön kısmı yukarı doğru yuvarlanmış ve yüzeyin etrafından geçerken hava akışını kontrol etmeye yardımcı olmak için bir dizi kıvrılmış payanda eklenmiş.

Arka kanat, ilk kez Monako'da Alpine tarafından tanıtılan ve geçen sezon boyunca birçok araçta gördüğümüz tarzda bir uç bölüme sahip.

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Matt Somerfield
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