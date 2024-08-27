Williams: "Sezonun kalan kısmında puan almak için Sargeant'la yollarımızı ayırmalıydık"
Williams takım patronu James Vowles'a göre Logan Sargeant ile yollarını ayırmak doğru karar.
Logan Sargeant, Williams Racing, takes a breath behind the barrier after a heavy crash in FP3
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Logan Sargeant, yaptığı hatalar ve karıştığı kazalar sonrası Hollanda GP'nin ardından resmi olarak takımdan gönderildi.
Amerikalı sürücünün yerine Franco Colapinto geçecek.
Bu kararı açıklayan takım patronu James Vowles, şöyle dedi: “Sezon ortasında sürücü değiştirmek hafife aldığımız bir karar değil fakat sezonun geri kalanında puan kazanmak için en iyi şansın bu olduğuna inanıyoruz."
"Araca büyük bir güncelleme getirdik ve son derece yakın olan grup mücadelesinde her puan kazanma fırsatını değerlendirmemiz gerekiyor."
"Ayrıca Williams Racing Sürücü Akademisi'ndeki genç sürücülerimize yaptığımız yatırımlara inanıyoruz. Bu kapsamda Franco sezonun son dokuz yarışında F1'de neler yapabileceğini göstermek için harika bir fırsat elde edecek."
"Williams'ta geçirdiği süre boyunca her şeyini ortaya koyan Logan için bu şüphesiz son derece zor bir durum. Fakat tüm sıkı çalışması ve olumlu tutumu için kendisine teşekkür etmek istiyoruz."
"Logan yetenekli bir sürücü ve yarış kariyerine devam etmesi için onu destekleyeceğiz."
"Franco'nun büyük bir hız ve potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Formula 1'de neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.”
Colapinto
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