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Formula 1 Belçika GP

Williams, sezonun ikinci yarısında Antonelli ile mi yarışacak?

Logan Sargeant'ın Williams'taki koltuğu sezonun ikinci yarısında Andrea Kimi Antonelli'ye verilebilir.

Ezel Tan
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Prema Powerteam

2025 yılında Andrea Kimi Antonelli’nin Lewis Hamilton’ın yerine geçerek George Russell’ın yeni takım arkadaşı olacağına dair spekülasyonlar var.

Ancak, genç İtalyan sürücü bu sezon içinde Formula 1’deki ilk yarışına çıkabilir.

Williams takımının yöneticisi James Vowles, yaz tatilinden sonra Logan Sargeant ile yola devam etmeyebileceklerini söyledi.

Vowles şöyle konuştu: “Logan takımda yer almayı hak etmeli, bu diğerleri için de geçerli. Alex Albon için de öyle, benim için de."

"Logan’ın Williams’taki yerinin garanti olduğunu kesinlikle söylemek istemiyorum."

"Fakat Toto Wolff’un bizi Kimi’yi almaya zorladığını da düşünmeyin."

"Şahsen Logan’a başarılı olma fırsatı vermeyi çok isterim. Fakat aracı daha hızlı hale getirirsek, bu sezon sonunda takımlar şampiyonasında mümkün olan en yüksek sırayı elde ettiğimizden emin olmak istiyorum."

"Eğer Logan iyi sonuçlar elde edebilirse, harika olur. Aksi takdirde diğer seçenekleri düşüneceğim.”

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

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