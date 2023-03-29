Williams: "Sezona bu kadar iyi başlamak güzel bir sürpriz oldu"

Haberi dinle

Yeni kurallara kötü bir başlangıç yapan ve geçen yıl birkaç pist haricinde tüm sezonu gridin en gerisinde geçiren Williams, sezon öncesi testlerinin ardından bu yıl da pek iyi olmayı beklemiyordu.

Ancak Bahreyn'de beklentileri aşarak sezona Alex Albon'un onunculuğu sayesinde puanla başlayan takım, Cidde'de de pek kötü görünmedi.

Birçoklarına göre Williams an itibariyle Aston Martin'in ardından en çok gelişen ikinci takım konumunda; bu, takımın Aralık ayından bu yana teknik direktör ve aero şefi olmaksızın mücadele ettiği de düşünüldüğünde oldukça etkileyici.

Autosport'a konuşan Dave Robson, sezona bu kadar hızlı başlamalarının kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna, "Evet, testten geçen yıla göre daha iyi olduğumuzu, ancak halen en yavaş araçlardan birine de sahip olduğumuzu düşünerek çıktık."

"Bahreyn genel olarak biraz sürpriz oldu, Cidde ise pistin bize uyacağını düşünürsek pek de sürpriz olmadı."

"Yine de henüz erken. Görebildiğim kadarıyla diğer takımların performansları oldukça inişli çıkışlı görünüyor, durum seanstan seansa değişiyor. Dolayısıyla konuşmak için biraz erken."

"Her şey iyi gidiyor. Bahreyn'de iyi bir sürprizle karşılaştık, umarım uzun süre devam eder." dedi.

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Williams'ın geçen yıla kıyasla önemli kazanımlar elde ettiğini söyleyen Robson, FW45'in "tek numara bilen midilli" olmaktan çok daha ötesi olduğunu düşünüyor.

Geçen yılki araç ciddi yere basma gücü eksikliğinden muzdaripti, ancak bunun getirdiği düşük sürtünme nedeniyle yüksek hızlı pistlerde iyi performans sergileyebiliyordu.

Robson, "İyi bir ilerleme kaydettik çünkü geçen yılki aracın bazı özel zayıflıkları olduğunu biliyorduk."

"Geçen yıl ve bu yıl boyunca tüm bu zayıflıklar üzerinde çalıştık ve bu sayede bir performans artışı yaşadık."

"Bu çalışmaların etkisini geçen yıl da görmüştük, araç sezona başlarken kötüydü, sezon sonuna doğru daha iyi hale geldi."

"Şimdi bir adım daha atmayı başardık, ancak sadece iki yarış ve iki pist geride kaldı, dolayısıyla bu adımların etkisini daha az göstereceği pistler de olacaktır." dedi.