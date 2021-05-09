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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Williams: "Schumacher'in, Latifi'yi geçmesi çaylak pilotun gelişimini gösteriyor"

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Williams, İspanya Grand Prix’si sıralama turlarında Mick Schumacher’in, Nicholas Latifi’yi geçmesinin çaylak pilotun gelişimini gösterdiğini söyledi.

Williams: "Schumacher'in, Latifi'yi geçmesi çaylak pilotun gelişimini gösteriyor"

Haas pilotu, 2021 sezonunun başından beri sıralamalarda neredeyse hep gridin gerisinde bulunuyordu. Fakat Schumacher, Barselona’da cumartesi günkü sıralama seansında Williams pilotu Latifi’den 0.102 saniye daha hızlı bir tur atarak 18. sıraya yerleşti. Üstelik Schumacher, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz’deki yarışta da Latifi’yi geçmeyi başarmıştı.

Williams araç performansı bölüm başkanı Dave Robson’a Autosport tarafından Latifi için neyin yolunda gitmediği ve Schumacher’in sıralama sonuçlarının onlar için bir sürpriz olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bunun bir sürpriz olduğundan pek emin değilim.”

“Çünkü bence kesinlikle Schumacher, son yarışlarda büyük bir ilerleme kaydetti ve Portekiz’deki yarışta oldukça güçlüydü.”

“Bu yüzden, bu durum [Haas] aracının potansiyelini daha iyi göstermeye başladı.”

“Bence, [Schumacher] çok gelişti.”

“Ancak, Nicholas açısından üzücü bir durum. Zor bir hafta sonu geçirdi. Dün, kendisi için o kadar da kötü değildi ama araçtan memnun değildi.”

“Bu sabahki üçüncü antrenman seansında George’un aksine, gece yaptığımız değişikliklerden pek hoşnut olmadı ve bunun sebebini henüz anlayabilmiş değiliz."

"Bence sıralamalardaki esas olay, ilk turlardan birinde 9. virajda beklenmedik şekilde daha fazla yol tutuşa sahip olmasıydı.”

“O aslında, aracın önden kayması sebebiyle genişten döndü ki bunu hafta sonu boyunca ilk kez yaşadı. Kerblerin üzerinden geçti ve bu şekilde aracın bargeboard’u hasar almış oldu.”

“Yani bu durum sonraki turlarda kesinlikle onu kötü yönde etkiledi. Yarıştan önce bu bargeboard’ların yedeğini ayarlamaya çalışıyoruz.”

“Kesinlikle, sıralamaların birinci bölümüne geldiğimizde aracı hasarlıydı. Fakat, evet ne yazık ki bu hafta sonu biraz zorlandı.”

Schumacher’in birinci bölümdeki tur zamanı ise Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen’den 0.2 saniye daha yavaştı ve Alman pilot seanstan sonra 0.2 saniye daha hızlı olabileceğini söyledi ve bu olsaydı 2007 dünya şampiyonunun 1:18.917 saniyelik tur zamanını yakalamış olacaktı.

Yani aslında Schumacher, birinci bölümdeki son turunda kendi en iyi sektör zamanlarını bir araya getirseydi Raikkonen’i geçebilirdi. 

Genç pilot, sıralama seansının ardından verdiği demeçte şöyle konuştu: “Sanırım bu turda, [potansiyel sonucumdan] 0.2 saniye geride kaldım.”

“Bu, Kimi’nin turuna eşit olacaktı. Bu yüzden, aslında olukça mutlu olabiliriz.”

“Bu sadece tur zamanlarını bir araya getirebilmekle ve sektör zamanlarının dağılımını azaltmakla ilgili.”

“Bu yüzden, genel anlamda iyi bir yöndeyiz. Kesinlikle, [sıralamalardaki] performansımdan memnunuz.”

Mick Schumacher, Haas F1, is interviewed

Mick Schumacher, Haas F1, is interviewed
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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