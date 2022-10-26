Williams, Sargeant'ın yarışamaması durumunda henüz bir B planı belirlemiş değil
Williams, 2023'ten itibaren kendileriyle yarışacağını gayriresmi olarak duyurdukları Logan Sargeant'ın süper lisans alamaması durumunda somut bir B planına sahip değil.
Cumartesi günü 2023 Williams koltuğu hakkında açıklamada bulunan Williams takım patronu Jost Capito, süper lisans alabildiği takdirde Logan Sargeant ile anlaşacaklarını doğruladı.
An itibariyle 28 süper lisans puanına sahip olan Sargeant, Meksika ve Abu Dhabi'de çıkacağı iki antrenman seansının ardından 30 puana ulaşacak, bu da Formula 2 sezonunu ilk altıda bitirdiği takdirde süper lisans alabileceği anlamına geliyor.
Sargeant'a güvenen Williams'ın herhangi bir sıkıntı yaşandığı takdirde kiminle anlaşacağı ise henüz belirsiz, takım da bu konuda bir karar vermemiş vaziyette.
Motorsport.com'un B planları olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Capito, "Evet, ama henüz hiçbir şey somut değil, net bir isim yok."
"Koltuk bulamayan sürücüler olacaktır, bunun dışında süper lisans sahibi çok iyi sürücüler de bekleyişte, bu yüzden sorun yok." dedi.
Logan Sargeant, Williams Racing
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Williams'ın pilot arayışı sezon başından beri devam ediyor. Orijinal plan, Alpine'in Oscar Piastri'yi kendilerine kiralamasıydı, ancak Avustralyalı pilot yasal yollarla çözümlenen bir sürecin ardından McLaren ile anlaştı.
Monza'da apandisit patlattığı için yarışamayan Alex Albon'un yerine piste çıkan Nyck de Vries de puan almasının ardından radara girmişti, ancak o da AlphaTauri ile anlaştı.
Takımların sürücü pazarlığı yaparken "politik davranmak zorunda olduklarını" söyleyen Capito, Sargeant'ın Silverstone'dan bu yana gösterdiği performansın kendilerini ikna ettiğini de ekliyor.
Capito, "Logan'ı gelecek sezon için mümkün olduğunca iyi hazırlamak istiyoruz. Bunun için bu sezon araçta zaman geçirmesi gerekiyor, dolayısıyla kendisini toplam üç antrenman seansında piste çıkartıyoruz."
"Antrenman seansları ayrıca süper lisans puanlarını arttırıyor, bu durum iki taraf için de kesinlikle zararlı değil. Abu Dhabi'den sonra da genç sürücü testine katılacak."
"Bu, Logan'ı gelecek sezonun başlangıcında mümkün olan en iyi konuma getirmek için yapılan hazırlığın bir parçası." dedi.
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