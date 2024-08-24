Williams, Sargeant'ın koltuğu için Schumacher veya Lawson'ı değerlendiriyor!
Williams, Logan Sargeant'ın yerine Mick Schumacher veya Liam Lawson'ı düşünüyor.
Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Logan Sargeant'ın 3. antrenmandaki büyük kazası, geleceği üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.
Hollandalı gazeteci Erik van Haren'in iddiasına göre Williams takım patronu James Vowles, alternatif pilot seçeneklerini değerlendiriyor.
Mevcut seçenekler arasında Mick Schumacher ve Liam Lawson isimleri gündemde.
Feuer nach Sargeant-Crash: Zandvoort hält kurz den Atem an!
Fotoğraf: Motorsport Images
Henüz kesin bir karar alınmamış olsa da, Vowles'ın Mick Schumacher'i düşündüğü veya ikinci seçenek olarak Red Bull ile Liam Lawson'un takıma katmak için görüştüğü iddia edildi.
Tüm bu gelişmeler, Logan Sargeant'ın Formula 1 kariyerini beklenenden erken sonlandırabilir.
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