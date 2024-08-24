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Formula 1 Hollanda GP

Williams, Sargeant'ın koltuğu için Schumacher veya Lawson'ı değerlendiriyor!

Williams, Logan Sargeant'ın yerine Mick Schumacher veya Liam Lawson'ı düşünüyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash

Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Logan Sargeant'ın 3. antrenmandaki büyük kazası, geleceği üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.

Hollandalı gazeteci Erik van Haren'in iddiasına göre Williams takım patronu James Vowles, alternatif pilot seçeneklerini değerlendiriyor.

Mevcut seçenekler arasında Mick Schumacher ve Liam Lawson isimleri gündemde.

Feuer nach Sargeant-Crash: Zandvoort hält kurz den Atem an!

Feuer nach Sargeant-Crash: Zandvoort hält kurz den Atem an!

Fotoğraf: Motorsport Images

Henüz kesin bir karar alınmamış olsa da, Vowles'ın Mick Schumacher'i düşündüğü veya ikinci seçenek olarak Red Bull ile Liam Lawson'un takıma katmak için görüştüğü iddia edildi.

Tüm bu gelişmeler, Logan Sargeant'ın Formula 1 kariyerini beklenenden erken sonlandırabilir.

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