Williams: "Sargeant'ın daha sakin olması gerekiyor"

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Sargeant, Q1'de tur zamanı kaydedemediği için Suudi Arabistan GP'sine 20. sıradan başlayacak.

Amerikalı pilotun ilk turu çok iyiydi ancak pit girişini geçerken sol ön tekerleği beyaz çizgiye çıktığı için turu silindi.

İkinci turunda, yüksek hızlı 22. virajda büyük bir spin attı ve duvara çarpmadan durduğu için şanslıydı.

Son turunun başında 1. virajda bir hata daha yapan Sargeant, sol arka taraf duvara dokunduğu için aracı birkaç viraj sonra aracını kenara çekti.

Sonuç olarak Sargeant temsili bir zaman atamadı.

Robson, "Birkaç santimlik küçük bir hata ve sonrasında yaşananlarla oldukça talihsiz bir seansa dönüştü."

"Bence bu işler böyledir. Bunun olması çok kolay. Bu bir deneyim, böyle bir durumda kendinizi biraz daha sakin tutmanız ve sonraki fırsatlardan faydalandığınızdan emin olmanız gerekir."

"Bence bu kadar yakın bir mücadelede çaylak olmak böyle bir şey." dedi.

Logan Sargeant, Williams Racing Photo by: Williams

Sargeant ilk zamanının silinmesinin ardından biraz hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

Amerikalı pilot, "Sanırım pit girişinde, sol ön taraf beyaz çizginin üzerine çıktı."

"Sinir bozucu çünkü tüm hafta sonu boyunca pist limitleri konusunda hiçbir denetim yoktu ve sıralama turlarına girerken hiçbir referansımız yoktu. Ben de tüm hafta sonu yaptığım şeyi yaptım ve turum silindi."

"Fakat her halükarda benim hatam. Tur zamanı atmak için iki turum daha vardı ama yapamadım, bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Takım bana harika bir araç verdi, ki gerçekten çok hızlıydık. Onlar için iyi bir tur atamamak ve sıralama turlarında daha yukarıda olamamak hayal kırıklığı yarattı."

Sargeant, silinen zamanın spin attığı turla ilgili üzerinde ekstra baskı yarattığını ise reddetti.

"İkinci tur üzerinde etkisi yoktu. Bir başka harika tur daha atıyordum. Kendime güveniyordum ve muhtemelen 22. virajda biraz fazla zorladım. Orada spin attıktan sonra fren pedalındaki his kayboldu."

"Bunun bir sonraki turda beni etkileyip etkilemediğini bilmiyorum ama durum çok sinir bozucu. Takım için de üzülüyorum çünkü bugün çok daha fazlasını hak ediyorduk."

Temiz bir tur atma ihtiyacı arttıkça aşırı zorlayıp zorlamadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Evet, kesinlikle farklı. Belki de daha iyi yapmam gereken bir şey, duygularımı kontrol etmem lazım. Yani tüm bunlar biraz sinir bozucu.

"Sanki harika bir tur atmışım da onu elimden almışsınız ve gidip tekrar yapmışım ve onu bir hiç uğruna kaybetmişim gibi."

"Bu belki de daha iyi olabileceğim ya da kesinlikle bakmam gereken bir şey. Fakat dediğim gibi, ikinci denememde baskı hissetmedim. Yine harika bir tur atıyordum ve sadece küçük bir hata yaptım."

Sargeant'ın Williams'tan takım arkadaşı Alex Albon ise 17. sırada yer aldı.

Albon, 22. virajda spin atan Sargeant ile pist üstünde karşı karşıya geldi.

"Bu bir sorun değildi. Turu zaten bırakmıştım çünkü onun gibi ben de kayma yaşadım ama turun başlarında oldu. Sanırım tur esnasında biraz rüzgar çıktı. Bir sürü soru işareti var."

"Sıralama turları piste çıktığımız her an hızlıydık. Yani iyiydik, araç iyi hissettiriyordu. Bahreyn'de de akşam şartları, düşük pist sıcaklıkları ve bu tür şeyler bizim için iyiydi."

"Bugün tam tersi oldu, her şey kötüye gitti. Sanırım 3. antrenmanda yaptığım tur zamanının aynısını yaptım. Oysa yakıt yükleri ve motor modları ile çok daha fazlası mümkün olmalıydı."

"Bu yüzden biraz kafa karıştırıcı. Kendim için konuşursam, harika bir iş çıkaramadım. Ancak yol tutuşu olmadığında ve zaman turu esnasında çok fazla kayma yaşadığında durum zorlaşıyor. Bu çok sinir bozucu."