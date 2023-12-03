Williams Sargeant'ı tutması, neden düşündüğünüzden daha mantıklı?

Sıralamada 22-0. Puanlarda 27-1. Sargeant, Nicholas Latifi'nin yerine geçecek diğer seçeneklerin başarısız olmasıyla beklenenden erken terfi ettikten sonra F1'deki ilk sezonunda takım arkadaşı Alex Albon tarafından tamamen domine edildi.

Sadece sonuçlara bakıldığında, ki F1'de her şey sonuçta bundan ibarettir, Williams'ın, sürekli tutarlılık eksikliği nedeniyle umut vaat eden 22 yaşındaki Floridalı'yı göndermesi beklenebilirdi.

Ancak kalış süresini uzatmak çeşitli faktörlerden etkilenen pragmatik bir seçim olsa da Vowles, selefi Jost Capito tarafından getirilen bir sürücüyü sadece kamuoyu desteğiyle değil, ona ikinci bir şans vererek de desteklemeye devam ederek risk aldı.

Vowles'ın bu düşüncesi, Sargeant'ın 2023'ün öne çıkan sürücülerinden biri olarak gösterilen Albon'a ham potansiyel olarak oldukça yakın olduğunu gösteren verilerden kaynaklanıyor.

Sargeant'ın Las Vegas'taki sıralamalarda elde ettiği yedincilik, kendini toparlaması halinde neler yapabileceğini gösteriyor. Ayrıca Katar'daki son derece zorlu Lusail pistinde de Albon'un onda biri kadar bir derece elde etti.

Ancak bu istisnalar, sıralama pozisyonunu tehlikeye atan ve koltuğu üzerindeki baskıyı artıran bir dizi yüksek profilli kaza ve diğer hataların ortasında geldi. Sargeant, sezonu Abu Dhabi'deki sıralamaların ilk seansında elenerek tamamladı. O sıralamalarda Sargeant'ın iki hızlı turu da pist sınırı ihlalleri nedeniyle silindi. Eğer silinmeseydi, normalde Q2'ye geçecek kadar hızlıydı.

Ancak eski bir atasözüne göre hızlı bir sürücüyü daha istikrarlı hale getirmek, yavaş ve istikrarlı bir sürücüyü hızlı hale getirmekten daha kolaydır. Williams, Sargeant'ın 2024 sezonunda, Albon gibi daha hızlı bir takım arkadaşına ayak uydurmaya çalışırken aracı aşırı hızlandırmak yerine aldığı riskleri kontrol etmeye teşvik edilen bir yıllık deneyimle donanmış olarak topladığı bilgiler üzerine inşa edeceğini umuyor.

Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu Logan Sargeant, Williams Racing

Sargeant'ın Las Vegas'taki sıralama atağının ardından Motorsport.com'a konuşan Vowles şunları söylemişti: "Yapabileceğiniz en kötü şey çok ileri gitmek ve aracın sınırlarını aşmaktır. Artık sınırın nerede olduğunu bilmiyorsunuz ve nereye geri döneceğinizi de bilmiyorsunuz."

"İnanılmaz bir iş çıkarıyor. Ne kadar iyi bir iş çıkardığını ve bu işin ne kadar büyüdüğünü dünyaya anlatmak muhtemelen zor. Ancak bu spora bir çaylak olarak girdiğinizde, birkaç 100 kilometrelik test yaptığınızda, kendinizin ve aracın sınırının nerede olduğunu bulmak gerçekten zor. Ve oraya ulaşmak bir yıl sürdü."

"Ama şimdi bunun sonucunu görüyorsunuz ve bunun meyvelerini topluyor. Son birkaç yarışta gerçekten olgunlaştı."

Bu, her zaman genç bir sürücünün gerçek bir grand prix pilotu olması için üç yıla ihtiyacı olduğunu söyleyen Franz Tost ekolünü takip ediyor. McLaren'in heyecan verici cevheri Oscar Piastri gibi bazı aykırı isimlerin bu eğilimi bozduğu açık. Ancak Sargeant, ikisi de Formula 3'te Prema için yarışırken Avustralyalı pilotun dört puan gerisinde kalmıştı, dolayısıyla Williams 2024'te bu potansiyelin daha fazlasını ortaya çıkarmasını umacak.

Bir çaylak için başka bir çaylak mı?

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45

Bir de kararın pragmatik yönü var. Williams Sargeant'ın yerine kimi getirecek? Albon, Lando Norris ve George Russell'ın yer aldığı muhteşem 2018 sezonunun ardından, Piastri'nin yine parlak bir istisna olmasıyla birlikte, F2'den gelen geleceğin daha az belirgin yıldızı oldu.

Williams'tan Zak O'Sullivan ve etkileyici Macau GP galibi Luke Browning'in henüz hazır olmadıkları göz önüne alındığında, bir şansı en çok hak eden üç sürücü 2022 şampiyonasında Sargeant'ın önünde bitirenler; Felipe Drugovich, Theo Pourchaire ve Liam Lawson. Ancak her üçü de sırasıyla Aston Martin, Sauber ve Red Bull'da rakip bir takıma bağlı.

Sonuncusunun, 2023'teki etkileyici performansının ardından Sergio Perez ve AlphaTauri sürücüleri Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo üzerindeki baskıyı koruyan yedek sürücü olarak oynadığı hayati rol göz önüne alındığında Lawson'ı serbest bırakması mümkün değil.

Belki de Williams, Drugovich ya da Pourchaire'i serbest bırakmaya çalışırken daha başarılı olabilirdi, çünkü son iki F2 şampiyonu için önümüzdeki sene yarışma kapıları kapalı durumdaydı.

Ancak bir aceminin yerine bir başkasını getirmenin riski, öğrenme sürecinin ve beraberinde gelecek tüm acemi hatalarının baştan başlayacak olmasıdır. Bu da Vowles liderliğindeki yeniden yapılanmasında her puan için savaşan Williams'ın ihtiyacı olan son şey.

Eğer Piastri gibi bir başka jenerasyon yeteneği kanatlarda bekliyor olsaydı, Williams için bu hiç de zor olmazdı.

Ayrıca, başka bir takımın genç pilotunu kiralık olarak alıp rakipleri için geliştirmek Grove takımının çıkarına olmayabilirdi. Russell'da işe yaramıştı ama Mercedes'ten üç yıllığına kiralanmıştı, böylece Williams da üçüncü sezonunda hayati puanlar kazanarak bunun meyvelerini toplayabildi.

Ancak 2025 ve sonrası için çok daha ilgi çekici bir sürücü piyasası şekillenirken, gelecek yılın sonunda daha uzun vadeli seçenekler açıldığında başka bir çaylakla her şeye yeniden başlamak pek mantıklı olmazdı.

Williams, Sargeant'a herkesin hak ettiğine inanmadığı bir can simidi uzattı. Şimdi Williams'a olan inancının karşılığını ödemek ona düşüyor.