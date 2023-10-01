Williams: "Sargeant'ı gelecek yıl F1 aracında istiyoruz"
Williams patronu James Vowles, baskı altındaki Logan Sargeant'a destek çıktı ve kendisini F1'de tutmayı planladıklarını dile getirdi.
Sargeant'ın Williams'taki geleceği yaz tatilinden bu yana geçirdiği kazaların ardından şüpheye düştü.
Hollanda Grand Prix'sin sıralama turlarında ve yarışta büyük kaza yapan, Singapur GP'sinde bariyerlere çarpan ve ardından geçen hafta sonu Japonya GP'sinde Q1'de bir başka kaza daha yapan Sargeant, pazar günü Valtteri Bottas'la temas yaşadı.
Bu kazaların ardından Sargeant'ın gelecek yıl takımda kalabilmesi için sezon sonuna kadar tutarlı bir performans sergilemesi gerekiyor.
Sargeant'ın son kazalarıFelipe Drugovich, Liam Lawson ya da Mick Schumacher'in Sargeant'ın yerine geçebileceği spekülasyonlarına yol açarken, Vowles takımının başka bir isme yönelmeyeceğini dile getirdi.
Williams'ın web sitesindeki yarış sonrası 'Vowles Verdict' videosunda konuşan Vowles, takımın Sargeant'ın başarılı olmasını istediğini ve bunu gerçekleştirmek için onunla birlikte çalışması gerektiğini açıkladı.
Vowles, "Logan'ın sezon bitmeden önce ulaşması gereken çok net hedefleri var ve onunla sürekli çalışıyoruz."
"Önemli olan nokta da bu: onunla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Onun başarılı olmasını ve gelecek yıl araçta olmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli."
"Formula 2'den birini doğrudan önemli testler yapmadan aldık, Bahreyn'de bu araçla bir buçuk gün geçirdi ve ardından çaylak sürücüler için son derece zorlu geçen bir sezonda onu piste çıkardık." dedi.
Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Q1
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Vowles, Sargeant'ın büyük bir ilerleme kaydettiğini ve bunu Suzuka pistindeki verilerde açıkça gördüklerini dile getirdi.
"Bundan çıkarılacak çok olumlu işaretler vardı."
"Her şeyden önce Logan, Alex ile aynı aerodinamik parçalara sahip değil."
"Bu yıl yaşadığımız zorluklar nedeniyle Alex'in aracında olup Logan'ın aracında olmayan güncellemelerimiz var."
"Bu yüzden performans dengelemesi yaptığımızda, durum zaman tablolarında gördüğümüz gibi olmuyor."
"Suzuka örneğine bakarsak, hafta sonu boyunca iyi bir seviyedeydi. Antrenmanlarda Alex'le benzer tempodaydı ve sıralama turlarındaki kazaya kadar, sezonun en zorlu pistlerinden birinde Alex'in performansının onda birine kadar aynı çizgideydi."
"Dolayısıyla ilerlemeyi görüyoruz, ancak tüm bunlar ortaya çıkan bir dizi sorun ve kazalar nedeniyle gölgeleniyor."
Vowles, Sargeant'ı göreve getirdikten sonra Williams'ın ona daha fazla yatırım yapmaya istekli olduğunu açıkça belirtti.
"Logan'la çalışmayı ve başarılı olmasını istediğimiz için ona yatırım yapmaya devam edeceğiz."
"Williams olarak bizimle bir yolculuğun içerisinde."
"Yatırım yapmaya devam edeceğimiz bir genç sürücü programımız var. Bu yolun sonuna geldiğimize kanaat getirdiğimiz noktada bir karar vereceğiz. Fakat henüz buna yakın değiliz."
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