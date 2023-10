Williams: "Sargeant'ı gelecek yıl F1 aracında istiyoruz"

Sargeant'ın Williams'taki geleceği yaz tatilinden bu yana geçirdiği kazaların ardından şüpheye düştü.

Hollanda Grand Prix'sin sıralama turlarında ve yarışta büyük kaza yapan, Singapur GP'sinde bariyerlere çarpan ve ardından geçen hafta sonu Japonya GP'sinde Q1'de bir başka kaza daha yapan Sargeant, pazar günü Valtteri Bottas'la temas yaşadı.

Bu kazaların ardından Sargeant'ın gelecek yıl takımda kalabilmesi için sezon sonuna kadar tutarlı bir performans sergilemesi gerekiyor.

Sargeant'ın son kazalarıFelipe Drugovich, Liam Lawson ya da Mick Schumacher'in Sargeant'ın yerine geçebileceği spekülasyonlarına yol açarken, Vowles takımının başka bir isme yönelmeyeceğini dile getirdi.

Williams'ın web sitesindeki yarış sonrası 'Vowles Verdict' videosunda konuşan Vowles, takımın Sargeant'ın başarılı olmasını istediğini ve bunu gerçekleştirmek için onunla birlikte çalışması gerektiğini açıkladı.

Vowles, "Logan'ın sezon bitmeden önce ulaşması gereken çok net hedefleri var ve onunla sürekli çalışıyoruz."

"Önemli olan nokta da bu: onunla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Onun başarılı olmasını ve gelecek yıl araçta olmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli."

"Formula 2'den birini doğrudan önemli testler yapmadan aldık, Bahreyn'de bu araçla bir buçuk gün geçirdi ve ardından çaylak sürücüler için son derece zorlu geçen bir sezonda onu piste çıkardık." dedi.

Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Q1

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images