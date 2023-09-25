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Williams, Sargeant'a "bir yıl daha" verecek

Williams takım patronu James Vowles, genç sürücüleri Logan Sargeant'a kendisini kanıtlaması için bir yıl daha vereceklerini belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams FW45, in the pits with front wing damage

Şu anda griddeki yeri kesinleşmeyen bir isim kaldı; Logan Sargeant. Amerikalı sürücü bu yıl Williams ile F1'e adım attı ancak hemen hemen her hafta sonu en az bir kez kaza yaptı.

Çaylak yılında beklentilerin çok altında kalan ve çoğunlukla yaptığı kazalarla gündem olan Sargeant'a yoğun eleştiriler var.

Gelecek yıl için koltuğu sallantıda olan Sargeant'ın sezon sonunu bile göremeyebileceği konuşuluyor.

Fakat Blick gazetesine konuşan takım patronu Vowles, Sargeant'ı en az bir yıl daha tutacaklarının sinyalini verdi.

Vowles, şöyle konuştu: "Logan'a sezon sonuna kadar kendini kanıtlama şansı vereceğiz."

"Aklıma gelen bazı sürücülere bunu yapmaları için iki yıl verildi."

Vowles, Cumartesi günü kaza yapan ve pazar günü de Valtteri Bottas'la temas yaşayan Sargeant'ın aslında hızlı olduğunu iddia etti.

Pazar günkü kazayla ilgili Vowles, "Talihsiz bir kazaydı."

"O ana kadar Alex (Albon) kadar hızlıydı. Hem de Suzuka gibi bir pistte bunu yaptı."

Sargeant ise Pazar günü yaşadığı temasla ilgili şöyle dedi: "Elbette bu benim hatamdı."

"Muhtemelen Bottas lastiklerimi kilitlediğimi fark etmedi."

Ünlü yarış pilotu Toni Vilander de yarışın ardından Amerikalı sürücüye yüklenmişti.

"Sargeant'ın durumu (Nicholas) Latifi'nin başına gelenlere benzemeye başladı."

"Çocuk, boyundan büyük işlere kalkışıyor gibi görünüyor."

Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Q1

Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Q1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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