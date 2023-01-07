Williams: "Sargeant, Formula 1 için hazır"

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Logan Sargeant, şu ana kadarki tek koltuklu yarış kariyerinde hiçbir seride şampiyonluk elde edemezken, hemen hemen her seride galibiyete ulaşmayı başardı.

2017'de F4 Britanya'yı üçüncü bitiren, ertesi yıl Formula Renault Eurocup'ta dördüncü olan Sargeant, 2019'da Formula 3'te sadece beş puan alabildi. 2020'de aynı seriyi seriyi üçüncü bitirdi ve ertesi yıl burada kalıp, yedinci oldu.

Bu yıl Formula 2'ye adım attı ve ilk yılında 148 puan toplayıp, sezonu dördüncü bitirdi. Geçen yıl Williams sürücü akademisine katılan Amerikalı sürücü, bu performanslarının ardından 2023 yılında F1'e adım atacak.

Jost Capito, Williams'tan ayrılmadan önceki röportajlarından birisinde, genç sürücünün başlangıçta hata yapmasının kaçınılmaz olduğunu fakat kendisine yeterli zamanı vereceklerini söyledi.

Capito, Amerikalı sürücünün Formula 1 için hazır olduğundan emin.

Capito, "Logan'ın gelişimini gördük ve sezon ortasında, eğer süper lisans almak için yeterli puanı toplarsa, bir an önce Formula 1'e geçmesinin en doğru karar olacağına karar verdik."

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Logan takıma gençlik katacak. Elbette tecrübe eksikliği var ama eminim çabuk öğrenecek."

"Logan ile ilgili beklentilerin artmasına izin vermemeliyiz çünkü Formula 1 diğer tüm serilerden çok daha zor bir şampiyona. Ona öğrenme ve hata yapma fırsatı vereceğiz fakat çok hızlı olacağından şüphemiz yok."

"Logan 2022'de çok gelişti. Genç sürücü programımız ona çok yardımcı oldu. Sadece bir pilot olarak değil, fiziksel hazırlık anlamında da gelişti. Ayrıca artık basınla nasıl çalışacağını öğrendi ve şimdi bir sonraki adımı atmaya, yani Formula 1'e geçmeye hazır. Eminim önünde parlak bir gelecek var."

"Logan'ın Alex Albon'dan çok şey öğreneceğinden ve Alex'in ona bu konuda yardımcı olacağından hiç şüphem yok."

"Sezon ilerledikçe çok rekabetçi olmasını ve en azından sıralama turlarında Logan'ın Alex'in seviyesine gelmesini umuyorum."

"Yarışta bunu yapması biraz daha fazla zaman alacak. Sezon sonunda sürücülerimizin yaklaşık aynı seviyede performans göstermesi harika olurdu." dedi.