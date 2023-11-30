Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"

Williams takım patronu James Vowles, takımının Formula 1 takımlar şampiyonasında 7. olma başarısının, 9 milyon dolarlık ekstra para ödülünden daha değerli olduğunu söyledi.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Alex Albon, Williams FW45

Groove merkezli takım, Abu Dabi'deki F1 sezonunun son yarışına, takımlar şampiyonası yedinciliği için mücadele ettiği en yakın rakibi AlphaTauri'nin sezon sonundaki yükselen formunu engellemeyi umarak girmişti.

Williams, otomobiline pek de uygun olmayan bir pistte puan alamadı. Ancak Yuki Tsunoda'nın sekizinci sırada finiş görmesi, İtalyan takımın Williams'ı geçmesi için yeterli olmadı.

Yarıştan sonra konuşan Vowles, para ödülündeki artışın memnuniyet verici olduğunu ancak takımın sezon sonu hedefine ulaşmasının daha büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Vowles, "Muhtemelen en önemli şey, takım için temelleri oluşturması ve şimdi üzerine inşa edecekleri bir şeyleri var." 

"Özellikle endişelendiğimiz şey finansal mesele değil. Rüzgar tüneli zamanından kaybediyorsunuz." 

"Ama onlardan yapmalarını istediğim şey ayağa kalkmaları ve bu bizim yolculuğumuzun başlangıcı demeleriydi. Bu arada, buradan geriye doğru gitmiyoruz. Bu yeni bir fiili standart ve bizim için bir bahar." dedi.

Yedinci bitirmenin getireceği tahmini olarak fazladan 9 milyon dolarlık ödül Williams için oyunun kurallarını değiştirmeyecek olsa da, ön sıralarda mücadele edebilmek için bunun kat kat üzerinde yatırıma ihtiyaç duyan Vowles, bunun takım sahipleri Dorilton Capital için daha büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyor.

Vowles, "Banka hesabında para olması her zaman işe yarar. Ancak, on milyonlarca dolarlık zararı çöpe attığımız konusunda çok açık ve aleni davrandım." 

"Ama kısa vadede bize neye mal olursa olsun, yatırım yapmak, öne geçmek için buradayız."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

"Perde arkasına gidip 100 milyon dolar daha istediğimde, ki bu rakamlardan bahsediyoruz, bu tartışmaya oldukça yardımcı oluyor. Bunun için büyük bir fark yaratıyor." dedi.

Abu Dabi yarışı Williams için gergin bir yarış oldu. Çünkü AlphaTauri'nin artan rekabet gücünün şampiyona yedinciliğini kapmak için iyi bir şans yakaladığının farkındaydı.

Tsunoda'nın sıralamaları altıncı sırada tamamlaması ve AlphaTauri'nin tek pit stratejisi uygulayarak yarışı bir noktada önde götürmesi de bunu doğruladı.

Vowles, sonucun bıçak sırtında olmasına rağmen Grand Prix boyunca duygularının sakin kaldığı konusunda ısrarcıydı.

Vowles, "Netflix beni çekiyor olsa bile garip bir şekilde yarışlarda gerçekten heyecanlanmıyorum." 

"Bazı noktalardaki ifadelerimin en iyisi olmayacağından oldukça eminim. Ancak yarış başlamadan önce vardığım sonuç, ne olursa olsun bu noktaya kadar başardıklarımızdan gurur duyduğumdu."

"Şunu unutmamalıyız ki griddeki diğer tüm takımlardan önce gelişimi durdurduk ve takımdan daha sonra şampiyonayı yedinci bitirmelerini istedim. Bunu yapmak, bunu birkaç puan farkla yapmak bana doğru kararlar verdiğimizi ve takımın bulunduğumuz yerde olmak için birlikte gerçekten iyi çalıştığını gösteriyor." 

"AlphaTauri'nin seçtikleri stratejiyle yarışı önde götürdüğü ve hızlı oldukları gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu yüzden yarışı onların önünde bitirmek benim için gurur verici bir an." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Çıplak Bottas takvimi, "annesinin endişelerine rağmen" hayır işleri için 150.000 dolar topladı
Sonraki haber AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi" Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz" Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

Williams
Daha fazlası
Williams
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Formula 1
Abu Dabi GP

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı"

Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı"

Formula 1
Abu Dabi GP

Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı" Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı"

Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Formula 1
Abu Dabi GP

Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum" Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Son Haberler

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi" Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

F1 Formula 1

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz" Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol