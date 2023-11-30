Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"

Groove merkezli takım, Abu Dabi'deki F1 sezonunun son yarışına, takımlar şampiyonası yedinciliği için mücadele ettiği en yakın rakibi AlphaTauri'nin sezon sonundaki yükselen formunu engellemeyi umarak girmişti.

Williams, otomobiline pek de uygun olmayan bir pistte puan alamadı. Ancak Yuki Tsunoda'nın sekizinci sırada finiş görmesi, İtalyan takımın Williams'ı geçmesi için yeterli olmadı.

Yarıştan sonra konuşan Vowles, para ödülündeki artışın memnuniyet verici olduğunu ancak takımın sezon sonu hedefine ulaşmasının daha büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Vowles, "Muhtemelen en önemli şey, takım için temelleri oluşturması ve şimdi üzerine inşa edecekleri bir şeyleri var."

"Özellikle endişelendiğimiz şey finansal mesele değil. Rüzgar tüneli zamanından kaybediyorsunuz."

"Ama onlardan yapmalarını istediğim şey ayağa kalkmaları ve bu bizim yolculuğumuzun başlangıcı demeleriydi. Bu arada, buradan geriye doğru gitmiyoruz. Bu yeni bir fiili standart ve bizim için bir bahar." dedi.

Yedinci bitirmenin getireceği tahmini olarak fazladan 9 milyon dolarlık ödül Williams için oyunun kurallarını değiştirmeyecek olsa da, ön sıralarda mücadele edebilmek için bunun kat kat üzerinde yatırıma ihtiyaç duyan Vowles, bunun takım sahipleri Dorilton Capital için daha büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyor.

Vowles, "Banka hesabında para olması her zaman işe yarar. Ancak, on milyonlarca dolarlık zararı çöpe attığımız konusunda çok açık ve aleni davrandım."

"Ama kısa vadede bize neye mal olursa olsun, yatırım yapmak, öne geçmek için buradayız."

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

"Perde arkasına gidip 100 milyon dolar daha istediğimde, ki bu rakamlardan bahsediyoruz, bu tartışmaya oldukça yardımcı oluyor. Bunun için büyük bir fark yaratıyor." dedi.

Abu Dabi yarışı Williams için gergin bir yarış oldu. Çünkü AlphaTauri'nin artan rekabet gücünün şampiyona yedinciliğini kapmak için iyi bir şans yakaladığının farkındaydı.

Tsunoda'nın sıralamaları altıncı sırada tamamlaması ve AlphaTauri'nin tek pit stratejisi uygulayarak yarışı bir noktada önde götürmesi de bunu doğruladı.

Vowles, sonucun bıçak sırtında olmasına rağmen Grand Prix boyunca duygularının sakin kaldığı konusunda ısrarcıydı.

Vowles, "Netflix beni çekiyor olsa bile garip bir şekilde yarışlarda gerçekten heyecanlanmıyorum."

"Bazı noktalardaki ifadelerimin en iyisi olmayacağından oldukça eminim. Ancak yarış başlamadan önce vardığım sonuç, ne olursa olsun bu noktaya kadar başardıklarımızdan gurur duyduğumdu."

"Şunu unutmamalıyız ki griddeki diğer tüm takımlardan önce gelişimi durdurduk ve takımdan daha sonra şampiyonayı yedinci bitirmelerini istedim. Bunu yapmak, bunu birkaç puan farkla yapmak bana doğru kararlar verdiğimizi ve takımın bulunduğumuz yerde olmak için birlikte gerçekten iyi çalıştığını gösteriyor."

"AlphaTauri'nin seçtikleri stratejiyle yarışı önde götürdüğü ve hızlı oldukları gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu yüzden yarışı onların önünde bitirmek benim için gurur verici bir an." dedi.