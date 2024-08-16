Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş

Carlos Sainz'ı kadrosuna katan ve Alexander Albon ile kontrat yenileyen Williams, 2025 Formula 1 sezonu için kadrosunu tamamlamış oldu.

Fakat Williams'ın genç pilotu Franco Colapinto da aslında koltuğa çok yaklaştığını söylüyor.

ESPN.com'a konuşan Colapinto, "Koltuğa çok yakın olduğumu hissediyordum. Carlos'un ardından ikinci tercih bendim."

"Yine de takım adına çok mutluyum. Büyük tecrübesi olan, Ferrari gibi büyük bir takımdan gelen birini alıyorlar."

"Elbette teklifi geri çevirmesini umuyordum ama olan oldu. Bu takıma gelmiş olması onur verici." dedi.

Colapinto, F1 koltuğu olmadığı için 2025 yılında F2'ye odaklanıyor.

“Formula 2'de kazanmaya odaklandım fakat tam olarak ne olacağını menajerime sormamız gerekiyor."

"Bu benim ne istediğime de bağlı ama aynı zamanda bütçe ve diğer şeylerle de ilgili."

"En başından itibaren şampiyonluk için yarışmak istiyorum. Sezonun başında üç kötü hafta sonu geçirdim ve bunların sezonum üzerinde büyük etkisi oldu."

"O hafta sonları olmasaydı, şimdiye kadar şampiyonluk için yarışıyor olurdum.”