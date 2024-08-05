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Formula 1 Belçika GP

Williams, Sainz’ın mühendisler üzerinde büyük fark yaratmasını bekliyor

Williams’ın baş yarış mühendisi Dave Robson’a göre Carlos Sainz’ın takım üzerindeki etkisi büyük olacak.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son yılları Ferrari’de geçiren ve gridin ön tarafında yarışan Carlos Sainz, 2025 yılında Williams'a katılacağını açıkladı.

Burada Sainz’ı daha önce yarıştığı McLaren ve Ferrari’ye kıyasla farklı bir ortam bekliyor olacak.

Takımın baş yarış mühendisi Dave Robson, Sainz'ın takımın ilerlemesine yardımcı olacağını söylerken, mühendislik tarafında büyük fark yaratmasını beklediğini dile getirdi.

Robson şöyle dedi: "Carlos'un takıma gelişiyle, mühendisler için göz korkutucu olacak birkaç şey olduğunu düşünüyorum.”

“Bizimle sözleşme imzalaması kesinlikle harika bir haber ve takımı daha iyiye götürmeyi amaçladığımızı kanıtlıyor."

“Carlos'u şahsen çok iyi tanımıyorum ama takımdan çok şey talep eden ve araçtan her şeyi nasıl çıkaracağını bilen biri olarak tanınıyor.”

“Hepimizden çok şey talep edeceğinden şüphem yok ve  ihtiyacımız olan da bu. Bence fark yaratacak.”

“Carlos'un çalışma yaklaşımını anlamak, aracı tanımak ve daha hızlı hale getirmek gibi yapılması gereken çok fazla mühendislik çalışması olacak.”

“Yine de Carlos'un gelişi kesinlikle tüm takımı iyi yönde sarsacak."

Alex Albon, Williams Racing FW46

Alex Albon, Williams Racing FW46

Fotoğraf: Erik Junius

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