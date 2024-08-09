Williams, Sainz'ın gelişiyle daha fazla sponsor çekmeyi bekliyor

Takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada yer alan Williams, performansını büyük oranda arttırma niyetinde.

Bu kapsamda personel, altyapı ve diğer pek çok yeni yatırım yapılıyor.

İş şimdi sürücü tarafına geldi ve Williams, Alex Albon'un yanına Carlos Sainz'ı getirerek hedeflerini açıkça ortaya koydu.

Sainz'ın gelişiyle önemli sponsorların gözü de artık Williams'ta olacak.

Takım patronu James Vowles, bu konuda şöyle diyor: "Tüm Formula 1 takımlarının gerçek ticari faydası performanstır."

"Eğer aracınızı daha hızlı yaparsanız ya da aracınızı zorlayan sürücüleriniz olursa ya da sürücüler birbirlerini ve aracı zorlarsa, bu da size çözüm ve sponsorluk geliri sağlar."

"Temelde bir Formula 1 takımının nasıl yönetileceğinin gizli tarifi budur. Mali kaynaklarınızı takımı ileriye taşıyacağını bildiğiniz bir sürücüye, aslında iki sürücüye yatırmalısınız."

"Bir anda, bir gecede, telefon çalıyor ve birisi size 20 milyon teklif ediyor gibi bir şey olmaz. Bu şekilde ilerlemez. Ancak yolumuza devam etmemizi sağlayan yolculuğun önemli bir parçası."

Williams son yıllarda sponsorluk portföyünü yavaş yavaş geliştiriyor. Duracell ve Komatsu bunların en açık örneği fakat hedef daha fazlasını çekmek.

"Altı aydır görüştüğümüz sponsorlar var."

"Onlar için Carlos, bir adım ileri gitmelerini sağlayan bir tetikleyici olabilir ya da olmayabilir."

"Mevcut sponsorlarımız sizin bildiğinizden biraz daha fazlasını biliyorlar, malum nedenlerden dolayı yolculuğumuzun bir parçası oldular. Bu yolculukta bize Carlos'tan biraz daha erken katıldılar."

"Fakat şimdi görebiliyorlar ki bu bilgiyi başkalarına verdiğinizde onlar da bu yolculuğa katılıyorlar. Benim için en büyük kazanç da bu."

"Carlos'un bize neden katıldığını soruyorsunuz. O sizden daha çok şey biliyor, bunu görebiliyor ve gördüklerine inanıyor. Asıl önemli olan da bu."

"Bu mesaj konusunda hep tutarlıydım. Sponsorlar da aynı. Yani bir gecede her şeyi değişmiyor ama gelecekte daha fazla başarı geleceğine eminim."