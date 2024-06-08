Williams: "Sainz'ı istiyoruz fakat karar ona ait"

Williams takım patronu James Vowles, Montreal'de verdiği demeçte Carlos Sainz'i Alex Albon'un yeni takım arkadaşı olarak Williams'a getirmeye çalıştığını açıkça belirtti.

Ancak Vowles, nihai kararın tamamen İspanyol pilota ait olduğunu vurguladı.

Sky Sports'a konuşan Vowles, Williams'a geçişin mantığını şu sözlerle açıkladı: "Benim de buraya gelmemin bir nedeni var. Williams, üç yıl önceki Williams değil.

"Carlos ile konuşuyor olmamız da yaklaşımımızı değiştirdiğimizi ve takımın istikrarlı şekilde ilerlemesine yardımcı olacak iki klas sürücüye sahip olmak istediğimizi gösteriyor."

Vowles, Williams'ın ön sıralara dönmek için gereken tüm yatırımları yapmaya hazır olduğunu belirtti.

"Herkesin niyetimizin ciddiyetini anlamasını istiyoruz. Ön sıralara dönmek için ne kadar yatırım yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız."

"2026'da aracımız en iyisi olmasa bile en iyi güç ünitelerinden birine sahip olacak."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, pit şeridinde Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vowles, Williams'ın son 12 ayda diğer takımlardan yaklaşık 30 çalışanla anlaşığını söyleyerek, "Yakın diğer takımlardan bize gelen yaklaşık 30 harika insanı duyuracağız. Son 12 aydır onları bir araya getiriyoruz, yani değişen bir dünya var."

"Genel olarak karşılaştığımız zorlukların büyüklüğünden bahsedecek olursak, Carlos gibi bir sürücü çok önemli bir rol üstlenebilir."

"Elbette, Williams'a geçmek isteyip istememek tamamen onun kararı. Nasıl bir karar vereceğini söylemek zor ama Carlos'un projemizin güçlü yönlerini gördüğünü düşünüyorum."

"Williams'ta çalıştığım için bu konuda konuşmak benim için elbette kolay ama bence bize geçiş kararı gayet kolay olmalı."

"Yine de her şey sadece ona bağlı." ifadelerini kullandı.