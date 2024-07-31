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Formula 1

Williams, Sainz'a ilk kez 2023 Abu Dabi'de teklif götürmüş

Williams, Carlos Sainz'e ilk kez geçen yıl Abu Dabi'de, henüz Lewis Hamilton'ın onun yerini alacağı bilinmeden önce teklif götürdüğünü açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Basın Toplantısında

Sainz'in geleceğiyle ilgili aylarca süren spekülasyonların ardından, pazartesi günü en azından önümüzdeki iki yıl için Williams ile anlaştığını açıkladı.

İspanyol pilot Sauber/Audi ve Alpine'den gelen teklifleri değerlendirirken, Red Bull ya da Mercedes'in de kendisine kapılarını açmasını umuyordu.

Ancak Williams ile anlaşma kararı, takım patronu James Vowles'ın; Sainz'ın bu yılın sonunda Ferrari'den ayrılacağı netleşmeden önce bile kendisine bir teklif yapıldığını söylemesinin ardından geldi.

Vowles, salı günü medyaya verdiği demeçte, "Görüşmeler aylardır sürüyordu." 

"Siz de bazılarına şahit oldunuz çünkü normalde bir pilotla yaptığım görüşmeden biraz daha kamuoyuna açıktı ama aslında her şey geçen yıl Abu Dabi'de başladı." dedi.

"Bundan medyaya bahsetmedim, sadece fark yaratacağını düşündüğüm tek bir pilota oynamak istedim."

Vowles, takımının geçen yıl şampiyonayı yedinci sırada tamamlamasının ardından Williams'ın Sainz'ı Ferrari'den ayrılmaya ikna edebileceğine inanıyordu.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

Ancak Williams 2024 sezonuna, aracının fazla kilolu olması nedeniyle geri adım atarak başladı.

Vowles, "Tamamen şeffaf olmak gerekirse, araçta ağırlık sorunu olmayacağını düşünüyorduk."

"Eğer her hafta sonu puan kazanacak bir konumda olsaydık ve Ferrari biraz daha geride kalsaydı, bu sezon takımda kalmanın onun için daha zor bir seçim olacağını düşünmüştüm. Yerine Lewis Hamilton'ın geleceğini o noktada bilmiyorduk." dedi.

Hamilton'ın Ferrari'yle 2025 yılı için yaptığı anlaşma açıklandığında, Vowles Sainz'ı takıma getirme şansının önemli ölçüde arttığını fark etti.

Hamilton'dan önceden haberi olup olmadığı sorulduğunda Vowles şunları söyledi: "Hiçbir fikrim yoktu. Bu benim için tam bir şok oldu."

Vowles geçtiğimiz haftalarda aralarında Valtteri Bottas ve Esteban Ocon'un da bulunduğu diğer pilotlarla görüşmelerde bulunmuş olsa da, bunun Sainz anlaşmasının suya düşmesinden korkulduğu için yapıldığını söyledi.

Vowles, "Aslında başka kimseyi aramadım ya da irtibata geçmedim." 

"Bunu sadece Carlos'un bize katılmayacağı netleştiğinde yaptık çünkü birden fazla seçeneğimiz olduğundan emin olmak istedik." dedi.

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