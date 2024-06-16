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Formula 1 İspanya GP

"Williams, Sainz'a 4 yıllık anlaşma teklif etti"

Carlos Sainz'ın Williams'tan aldığı teklifin dört yıllık olduğu iddia edildi.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Francois Tremblay / Motorsport Images

Gelecek sezon kariyerine devam etme konusunda Carlos Sainz'ın seçenekleri daralmış durumda. İspanyol sürücü, iki önemli teklif arasında karar vermeye çalışıyor: Sauber/Audi ve Williams.

Sauber/Audi'nin Sainz'a cömert bir mali teklif sunduğu biliniyor. Ancak Sainz, bu teklifin cazibesine rağmen, projenin geleceği konusunda bazı şüpheler taşıyor ve bu yüzden teklifi hemen kabul etmiyor.

Williams cephesi ise onu takımda görmek istediğini açıkça belirtti.

Alman Auto Motor und Sport'un haberine göre Williams, Sainz'a dört yıllık bir sözleşme önerdi. Bu sözleşme, yeni düzenlemeler çerçevesinde takımın elde ettiği sonuçların yeterince yüksek olmaması veya Sainz'ın önde gelen takımlardan birinden teklif alması durumunda, 2026 sonunda erken fesih imkanı da sunuyor.

Bu teklif, Williams'ın geleceğine olan güvenini ve Sainz'a duyduğu ilgiyi net şekilde ortaya koyuyor.

Sainz'ın hangi kararı vereceği ise merakla bekleniyor.

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