Williams, Sainz transferinin ardından zirveyi hedefliyor

Williams, 2025 sezonu için Ferrari’den ayrılan Carlos Sainz'ı kadrosuna katarak ileriye yönelik önemli bir adım attı.



Takım patronu James Vowles, Sainz'ın katılımının takımın geleceği için 'dönüm noktası' olduğunu belirtti ve Williams'ın 2028 yılında yeniden zirveye oynamayı hedeflediğini açıkladı.

James Vowles, şunları söyledi: "Sözleşme imzalandığında havalara uçtum ve Carlos da bunun farkındaydı. Bu tür anlar kariyerinizde pek sık yaşanmaz."



"Bu, bir organizasyonun yönünü tamamen değiştirebilecek önemli bir karar."

"Bu, başarımız için atmamız gereken bin adımdan sadece biri. Williams’ın yeniden güçlü bir takım olduğunu söyleyen biriyle karşılaştığımda o zaman bir kutlama yaparım. Carlos büyük bir yetenek, mükemmel bir pilot ama bu takımın yeniden zirveye dönmesi için atılan adımlardan sadece biri."