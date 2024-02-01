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Williams, Sainz için potansiyel bir hedef olabilir mi?

Ferrari'nin Lewis Hamilton'ı takıma katacağı anlaşılırken, Williams'ın yükselişini sürdürmesi halinde Grove merkezli takımın Carlos Sainz için 'potansiyel bir hedef' olabileceği öne sürüldü.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Ferrari'nin Charles Leclerc'in Scuderia ile 2024 sonrası için yeniden anlaştığını duyurmasının ardından, Lewis Hamilton'ın da 2025 itibariyle Maranello takımında yarışacağının çok kısa sürede açıklanması bekleniyor.

F1.com'dan Lawrence Barretto, böyle bir durumda Williams'ın Sainz için olası bir hedef olabileceğine inanıyor.

"Williams yükselmeye devam ediyor, bu yüzden İngiliz takımı Sainz için potansiyel bir hedef olabilir."

Ancak babası Carlos Sainz Snr'ın Alman üreticiyle 2023 Dakar Rallisi'ni kazanmasının ardından Audi, 29 yaşındaki pilot için daha olası bir seçenek.

Audi 2026'da Sauber F1 takımını devralacak ancak 2025'te F1 takımındaki hisseleri ve söz hakları artacak.

Logan Sargeant, Williams FW45, in the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams FW45, in the pit lane

Barretto, "Eski McLaren takım patronu Andreas Seidl hâlâ Sainz'ın hayranı ve 2026'da Audi olacak takımda Sainz'ı görmek istiyor."

"Ancak bu, kariyerinin zirvesine doğru ilerlediği bir dönemde Sainz için daha büyük bir risk olabilir." dedi.

Audi bağlantısı, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'nun 2025 sezonu için sözleşmeleri olmadığı için Sainz'ın gelecek sezon Hinwil'e gidebileceğini öne süren Sky Sports F1 tarafından da yinelendi.

Sky, "29 yaşındaki pilotun, bu sezon ve önümüzdeki sezon Sauber olarak kalacak olan 2026 F1'in yeni katılımcısı Audi'ye transfer olabileceği konuşuluyor." 

"Sainz için böyle bir hamlenin o zamana kadar gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu, ancak takımın mevcut ikilisi Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'nun 2024 sonunda sözleşmelerinin biteceği düşünüldüğünde, bu imkansız değil." dedi.

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