Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"

2021 sezonu öncesinde kış testleri 12-14 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek ve çoğu takım her iki pilotuna da 1.5 günlük bir test süresi verecek.

Ancak Williams, 26 yaşındaki İsrailli gelişim pilotu Nissany'e, FW43B'yi tam gün kullanma fırsatı verdi ve bu yüzen hem George Russell hem de Nicholas Latifi'nin yeni sezon öncesinde sadece birer günü olacak.

Nissany geçen sezon üç antrenman seansında piste çıkmıştı ve aynı zamanda başarısız bir yılı geride bıraktığı Formula 2 Şampiyonası'nda yarıştı.

Bu yıl DAMS ile F2'de devam edecek Nissany'e verdikleri şans hakkında konuşan takım patronu Simon Roberts, pilotlar için yarımşar günlük kaybın rahatsız edici olmayacağını, çünkü FW43B'nin temelde geçen yılki araca çok benzediğini belirtti.

Roberts, "Her test gününü, bir pilotumuz sürüş yapacak şekilde böldük."

"Roy Nissany'nin araç içerisindeki bu deneyimi yaşaması çok iyi bir şey. Roy'la olan günümüzde, sürücülerin programın diğer kısımlarına odaklanabilmeleri için diğer şeyleri yapabiliriz. Örneğin bazı sorunları çözme fırsatı yakalayacağız."

"Bu yıl, geçen yıldan pek çok parçaya sahip olacağımız için, eskisi gibi sıfırdan başlayıp shakedownla bir şeyler öğrenmeye çalışmak gibi bir süreç olmayacak."

"Bu nedenle mesafe ve dayanıklılık anlamında çok büyük beklentilerimiz var." dedi.