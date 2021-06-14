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Formula 1 Haberler

Williams, rüzgar hassasiyeti problemini azaltmak için bargeboard tasarımını değiştirdi

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Williams, bu yıl şu ana kadar yaşadığı rüzgar hassasiyeti sorununu azaltmak amacıyla FW43B Formula 1 aracındaki bargeboard’ların tasarımını değiştirdi.

Williams, rüzgar hassasiyeti problemini azaltmak için bargeboard tasarımını değiştirdi

Williams, 2021 sezonuna, geçen yıl güncellenmiş FW43 aracıyla gösterdiği ilerlemeyi devam ettirme ve ayrıca 2022 için planlanan yeni araç tasarımlarına daha fazla kaynak sağlama umuduyla başladı.

Takımlar şampiyonasında sonuncu olmaktan kaçınmak için Haas ile mücadele eden Williams, bu yılki araçlarını geliştirmekle ilgili "son sancılarını" yaşadığını söylemişti.

George Russell ve Nicholas Latifi'nin FW43B aracında hissettikleri en önemli zayıflıklardan biri, Bahreyn'de sezon açılışında önemli bir sorun olduğuna işaret eden rüzgar hassasiyeti oldu.

Geçen hafta sonu "Rüzgarlar Şehri" olarak adlandırılan Bakü'de de şiddetli rüzgar vardı. Williams bu sorunu, araçtaki  bargeboard’ların tasarımını değiştirerek çözmeyi denedi.

Williams takımında araçların performansı bölümü başkanı Dave Robson, Bakü pistinin etrafının kapalı olması sayesinde şiddetli rüzgarlar olmadığını ve hem Paul Ricard hem de Silverstone'da yapılacak yarışların değişiklikleri değerlendirmek için daha uygun pistler olacağını söyledi.

Robson, “Pistin etrafının kapalı olmasının yardımcı olduğunu düşünüyorum çünkü örneğin Silverstone'daki gibi büyük yan rüzgarlardan ziyade daha çok Monako tarzı bir hava koridoru ile karşılaşıyorsunuz."

"Sanırım rüzgarın muhtemelen daha çok olacağı Paul Ricard'da daha fazla bilgi edineceğiz.”

"[Bakü'de] George'un aracında, bargeboard'un çevresinde yapmayı umduğumuz bazı değişiklikler vardı.”

"Ancak dürüst olmak gerekirse, cuma günü bu açıdan ne kadar iyi çalıştığını değerlendiremedik.”

"Yani, asıl büyük testin önümüzdeki üç veya dört yarışta olacağını düşünüyorum."

Williams, 3. antrenman turunda Russell'ın aracında yaşanan bir sorundan sonra güç ünitesinin önceki versiyonuna geri dönmek zorunda kaldı ancak yeni motoru yeniden kullanabilmeyi umut ediliyor.

Yine de Russell, Bakü'de sıralama turlarında ikinci bölüme kalarak 15. sırada yer aldı ve Robson, eski bir motora geri dönmeleri nedeniyle çok fazla performans kaybı yaşamadıklarını açıkladı.

“Güç ünitesi tarafında çok az şey yapmanıza izin veriliyor, bu nedenle temelde aynı şeyin hemen hemen yeni bir versiyonu oluyor.”

"Bugünlerde bu güç ünitelerindeki güç kaybı oldukça az. Eski günlerdeki gibi apaçık bir güç kaybı gözlemlenmiyor.”

“Biraz eski olduğu için daha pahalıya mâl' olabilirdi. Fakat doğruyu söylemek gerekirse çok da fazla değil. Herhangi bir sıra kaybına neden olacak kadar olmadığı kesin."

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