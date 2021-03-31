Williams: "Russell'ın bir noktada bizden ayrılacağını biliyoruz"

George Russell, GP3 ve Formula 2'de yakaladığı başarıların ardından Mercedes'in desteğiyle beraber Formula 1'e adım atmıştı.

Genç sürücü, hem GP3 hem de Formula 2'de arka arkaya şampiyonluklar kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bu formunu Formula 1'de de devam ettiren genç sürücü, özellikle cumartesi günleri çok iyi bir performans sergiledi ve gelecekte Mercedes'te yarışmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Williams takım patronu Simon Roberts, er ya da geç Russell'ın takımdan ayrılmasını bekliyor.

Robert, "Durumun nasıl gelişeceğini kim bilebilir?"

"Russell'ın kariyerinin sadece bir kısmının Williams'ta geçeceğinin ve takımımızda düzenli olarak yarışmayacağının farkındayız. Ancak bir gün, geriye dönüp bakacağız ve en iyi sürücülerden biriyle çalıştığımızı hatırlayarak mutlu olacağız."

"George muazzam yeteneğe sahip sürücülerden bir tanesi. Geçen yıl Bahreyn'deki performansını hatırlayın, bir Williams sürmesine rağmen sıralama turlarında 14. oldu."

"Bu sonucu nasıl elde ettiğini hâlâ bilmiyoruz. Formula 1'deki en iyi turlardan biriydi, ancak George bunu yapabilen bir pilot."

"O çok genç bir pilot olmasına rağmen, daha şimdiden çok hızlı." dedi.