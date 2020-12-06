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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Williams, Russell'ın yerine geçen Aitken'i övdü

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Williams, Russell'ın yerine geçen Aitken'i övdü
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Williams, bu hafta sonu Sakhir GP'de George Russell'un yerini alan Jack Aitken'i takıma doğrudan adapte olmasını övdü.

Mercedes'in Lewis Hamilton'ın yerine George Russell ile anlaşmasının ardından Williams, onun yerine takımın yedek pilotu Aitken'i getirdi.

Sakhir'deki dış pistte hemen hızlanan Aitken, Cuma günkü antrenmanlarda daha deneyimli takım arkadaşı Nicholas Latifi'den daha hızlıydı ancak sıralamalarda 0.096 sn geride kaldı.

Williams, Aitken'in şu ana kadar gösterdiği performanstan ve hızlı adapte olmasından etkilendiğini açıkladı.

Williams'ın Performans Bölümü Başkanı Dave Robson, "Jack tüm hafta sonu boyunca iyi iş çıkardı."

"Ona daha önce Avusturya'daki ikinci yarış antrenmanında aracı vermiştik. Bu yüzden onun hemen rahat hissedeceğini ve temelde bir sorun olmayacağını biliyorduk."

"Onu Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine çıkaracağımız için tüm ekipmanları buradaydı, bu yüzden onu doğrular doğrulamaz pürüzsüz bir şekilde takıma adapte oldu."

"Hızlı bir kontrol yaptık ve birkaç gün içerisinde George'un yarış mühendislik ekibiyle kaynaştı. Bunun dışında sıkıntısız ve iyi bir süreçti. Bana göre oldukça faydalı birkaç gün oldu. Çok iyi iş çıkardı." dedi.

Robson, Aitken'in bu kadar yakın olmasının Latifi'nin temkinli olmasını sağladığını ve onun sıralamalarda 2. seansa geçmeye yaklaştığını söyledi.

Robson, "Nicholas sıralamalardaki son turunda biraz hayal kırıklığı yaşadı çünkü son turu gerçekten iyiydi."

"Son virajda bir hata yaptı. Q2'ye geçmeye yakındı. Sanırım Aitken'i daha net bir şekilde yenmek isterdi. Yarış pilotları hep böyledir."

"Tüm hafta sonu oldukça yakınlardı. Jack, F2'de biraz zor bir sezon geçirdi ancak Avusturya'da ve kariyeri boyunca yaptıklarından onun kötü olmadığını biliyorduk. Bu yüzden, takıma gelip doğrudan çok iyi iş çıkaran Jack'e hak ettiği değeri vermeliyiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Pilotlar Jack Aitken
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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