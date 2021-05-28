Williams: "Russell'ın yarış temposunda sorunu yok"

George Russell, Formula 1'deki ilk yılından bu yana cumartesi günleri ortaya koyduğu güçlü performansla ün kazandı ve cumartesi günü şimdiye kadar Williams'taki hiçbir takım arkadaşına geçilmedi.

İngiliz pilot sadece bir yarışa katıldığı Mercedes'te Valtteri Bottas'a geçilmişti.

Yarışta ise Russell genel olarak her zaman başladığı pozisyonunun gerisinde bitirdi ve bazılarına göre bunun sebebi yarış temposu eksikliği olabilir.

Ancak Williams'ın baş mühendisi Dave Robson, bunun Russell'la ilgisi bulunmadığını dile getirdi.

Robson, "Bu, son birkaç yıldır ondan ziyade aracımızla ilgili bir durum. Aracımızın eğilimi bu yönde."

"George tek turda gerçekten çok iyi, ancak yarış temposu sürücüye kıyasla araca daha fazla bağlı. Geçen sene Mercedes için yarıştığı zaman, yarış temposuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını görebilirsiniz."

"Russell, hafta sonlarını en iyi şekilde tamamlamak için gereken tüm yeteneklere sahip. Fakat bunu gösterebilmesi için ona daha fazlasını vermemiz gerekiyor." dedi.

Robson ayrıca Russell'ın 2019'da Formula 1'e gelişinden bu yana çok fazla değişmediğini düşünüyor.

"Büyük bir değişim geçirdiğini düşünmüyorum. Fakat şimdi daha fazla deneyimi var ve Formula 1'in karmaşık yapısını daha iyi anlıyor."

"Lastiklerin nasıl çalıştığını, frenlerle nasıl etkileşim kurduklarını ve hafta sonu boyunca toplanan bilgilerin nasıl kullanılacağını görüşüyoruz. Elde edilen deneyimin onu değiştirdiğine şüphe yok, fakat temelde bildiğimiz şekilde kaldı."

"Çalışma şekli ve agresif sürüş yaparken durumu kontrol altında tutma yeteneği aynı şekilde duruyor. Hiçbir yere gitmedi. Doğal yeteneği artık deneyimiyle birleşmiş durumda."