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Formula 1 / Son dakika

Williams, Russell’ın yaklaşımından çok etkilenmiş

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Williams, Russell’ın yaklaşımından çok etkilenmiş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Ara 2019 16:48

Williams takım patronu Claire Williams, çaylak George Russell’ın yaklaşımından ve 2019 sezonundaki performansından çok etkilendiğini söyledi.

Aracını testlere zamanında yetiştiremeyen Grove merkezli takım, seneyi gridin en arkasında geçirdi ve neredeyse tüm yarışlarda diğer takımların hepsinden yavaştı. Bundan dolayı takımın sürücüleri Russell ve Robert Kubica yıl boyunca sadece kendi aralarında savaştılar.

Kubica, yağmurun etkili olduğu kaos dolu Almanya Grand Prix’sinde takımın tek puanını almayı başarsa da, Formula 2 şampiyonu takım arkadaşı Russell tüm sıralama turlarında kendisini geçmeyi başardı ve yarışların çoğunda önde olan isimdi.

Motorsport.com’a konuşan Williams, “George beni çok etkiledi. Bu takımın içinde değilseniz, durumun ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. George, nasıl bir takıma geldiğini biliyordu ve durumu kendi de görebildi. Ancak biz onu, durumun nasıl olabileceği konusunda açık şekilde uyarmıştık.”

“İlk baştan itibaren, örnek bir şekilde davrandı. Çünkü bu, onun için zorluydu. İsteyebileceği gibi bir aracı yoktu.”

“F2’den birlikte mezun olduğu çocukları çok daha rekabetçi araçlarda görmek, onun için zordu.”

“George, altında rekabetçi bir araç olduğunda gerçekten parlayacak sürücülerden biri.”

“Cumartesi günleri sıralama turlarında onu görüyoruz. İnsanlar onun ne yaptığına odaklanmıyor olabilir, çünkü gerideki bir Williams’ta. Ancak araca geçiyor ve garajdaki çocuklar toplanıp onu izlerken heyecanlanıyorlar.”

“Biraz Nigel Mansell’a benziyor, araçtan çıkarabileceği her şeyi çıkartıyor. Evet belki Q2’ye kalmaya yetmiyor ancak etkileyici turlar atabiliyor.”

“Araç dışında da, ilk yılı olduğunu hesaba katarsak, bir F1 aracının çalışması konusunda ve bunu mühendislerin aracı geliştirmesi için faydalı bilgiye dönüştürme konusunda etkileyiciydi.”

“Ve bu tavrını sürdürebildi. Sahip olduğu kişilik sayesinde herkes George’u tanıyor ve seviyor.”

“George’a minnettarım, çünkü takımın moralini arttıracak olan rolünü çok iyi anladı. Evet, hepimiz gibi o da arada sırada mızmızlanıyor, ancak başını dik tuttu ve ondan istediğimiz her şeyi yaptı.”

“Ayrıca bunun ötesine de geçti ve takımdaki morali yüksek tutma ve buna liderlik etme konusunda büyük bir rol oynadı.”

“George, yeni nesil bir Williams gibi ve bu gerçekten heyecan verici. Aracımızda George gibi birinin olmasından çok gurur duyuyorum. Çünkü bir sürücüde isteyebileceğimiz her şey onda var.”

“Ona, neler yapabileceğini gösterebileceği bir araç verebileceğimizden emin olmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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