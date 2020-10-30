Williams, Russell'ın takımda kalacağını açıkladı

Williams takımı, Temmuz ayında yaptığı açıklamada George Russell ve Nicholas Latifi'nin gelecek sene de takımda kalacağını duyurmuştu.

Ancak son dönemde Sergio Perez'in Russell'ın yerini alabileceği yönünde söylentiler hız kazandı. Russell, takımda kalacağından emin olduğunu çünkü anlaşmasının olduğunu söylese de, takım patronu vekili Simon Roberts'in geçen hafta mevcut pilotların takımda kalacağını doğrulamamasının ardından iddialar güçlendi.

Ancak Roberts, bugün yapmış olduğu açıklamada Russell ve Latifi'nin takımda kalacağını söyledi.

Roberts, "Muhtemelen geçen hafta biraz kafa karışıklığına neden oldum. Bundan dolayı üzgünüm."

"Pilotların durumu hakkında yorum yapmak istemiyorduk. Ancak George'un dediği gibi Claire bu senenin başında bir anlaşma yaptı ve bu konu hakkında bir değişiklik olmadı."

"Bu sene ve gelecek sene için pilot kadromuz bu şekilde. Onlarla çok mutluyuz ve onlarla çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Russell, geçen hafta çıkan iddiaların ardından takımın bir hafta içerisinde konuya açıklık getirmesini umduğunu söylemişti.

Dün konu hakkında konuşan Russell, "İşiniz hakkında, yerinizi başkasının alabileceği yönünde iddialar duymak asla hoş bir şey değildir."

"Ancak yine de, pist üstünde iyi performans gösterebileceğimden eminim ve günün sonunda pist üstünde konuşmam gerekiyor. Simon'un dediği gibi, ortalıkta söylenti olsa da 2021'de bir şeyin değişmeyeceğinden emindim."

"Daha önce söylediğim gibi, tüm bu spekülasyon etraftaki diğer takım pilotlarının beslemesiyle ortaya çıktı." dedi.

Böylece Perez için gelecek sene öncesinde bir kapı daha kapanmış gibi görünüyor. Racing Point'ten ayrılacak Perez için tek gerçekçi seçenek artık Red Bull gibi görünüyor.

Red Bull, gelecek sene için Alexander Albon'un yerine kendi havuzu dışından güçlü bir pilot almak istediğini belirtmişti. Bu açıklamaların ardından Perez ve Nico Hulkenberg'in Red Bull için seçenek olduğu düşünülüyor.

Haas takımı da henüz 2021 pilot kadrosunu açıklamadı ancak orada F2 pilotları Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'in yarışması bekleniyor.