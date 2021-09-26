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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Williams: "Russell'ın sıralama sonucu, takımın en iyi kuru zemin aracıyla geldi"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Williams, George Russell'ın ıslak zeminde başlayıp kuruyan Formula 1 Rusya Grand Prix sıralama turlarındaki üçüncülüğünün, aracın ıslak zemin ayarlarından değil, "en iyi kuru zemin aracı" olduğu için elde edildiğini söyledi.

Williams: "Russell'ın sıralama sonucu, takımın en iyi kuru zemin aracıyla geldi"

Russell, son dört yarışın üçünde takıma puan getirmeyi başardı. Williams, 2019 Almanya GP'den bu yana ilk onda yarış tamamlayamamıştı ancak son iki sezonda istikrarlı bir gelişme gösteriyordu. Williams sürücüsü, Sochi'de sıralama turlarını Lando Norris ve Carlos Sainz'ın arkasında üçüncü sırada tamamladı.

İngiliz sürücü gelecek yıl Mercedes'e geçecek ve Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in devamlı rakibi haline gelebilir. Verstappen'e Sochi sıralamalarının ardından Russell'ın sonuçları soruldu.

Hollandalı, Russell için, "Harika bir iş çıkardı ama insanların, aracın düşündükleri kadar kötü olmadığını anlaması gerekiyor." dedi ve "Araç, Spa'da bir Mercedes ya da Red Bull olmasa da, biraz daha kanat ayarları ve yere basma kuvvetleri var." diye ekledi.

Max Verstappen'in yorumları Williams araç performansı sorumlusuna iletildiğinde, Dave Robson Autosport'a, "Evet, son zamanlardaki iyi sonuçlarda aracın da etkisi var."

"Eğer gerçekten kötü olsaydı, bu sonuçları alamazdık."

"Aracın kanatlarında değişiklik yapmadık. Sadece bu bizim en iyi kuru zemin aracımız." dedi.

Robson, takımın, zorlu koşullarda akıllıca kararlar vermelerinin de faydalarını gördüğünü anlattı. Spa'da, Russell'a ıslak Q3'de ekstra bir hazırlık turu attırarak, ikinci sırayı almışlardı. Böylece yarıda bırakılan 'yarıştan' da ikinci olarak ayrılmıştı. Ayrıca kurumakta olan Sochi pistinde de Cumartesi günü lastik değiştirme kararıyla, kuru zemin lastiğine geçen ilk takım olmuşlardı.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Robson, "Bence doğru yaptığımız şey, George'un Q1'i hariç, genel olarak doğru zamanda pistin doğru yerinde olmaktı."

"O koşullarda geçiş lastiklerinde çok iyi bir tutuş yakalıyoruz gibi görünüyor ve sona doğru kuru zemin lastiklerinde de aynı tutuşu bulabildik."

"Ancak bu sadece onları daha erken yakalayabilmemizi sağladı."

"Araç tabii ki güçlü, özellikle de önceki yıla kıyasla. Daha güçlü özelliklere sahip, felaket değil." dedi.

Robson, Williams'ın "Q1 ve Q2'de geçiş lastiğini kullanarak olabildiğince yukarıda olmaktan mutlu" olduğunu söyledi. Russell,  ayrıca son bölümde geçiş lastiğinden, kuru zemin lastiğine geçen ilk isim de oldu.

Robson, "Q1 olmasını istediğimiz kadar sakin değildi. George iki Haas aracının arkasında zaman kaybetti. O kısmı, yeterince iyi idare edemedik."

"Bunun dışında, ikinci set geçiş lastiğine geçtiğimizde, iyiydi ve geçmemiz için yeterli olandan daha fazlasını yaptı."

"Q3'e geldiğimiz sırada, geçiş lastiklerine geçme vaktimizin yaklaştığını biliyorduk. Sadece bunu yapacağımıza karar vermemiz gerekiyordu."

"Eğer bunu yapacaksak, yakın bir zamanda yapmalıydık ki Russell, geçiş lastikleriyle koşulları anlayacak zamana sahip olsun ve lastikleri ısıtabilsin."

"Yani, Q3'ün sonunda geçiş lastiğini kullanmamak işimize yaradı çünkü başka geçiş lastiğimiz kalmamıştı." dedi.

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