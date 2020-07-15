Williams: "Russell'ın performansı çalışmalarımızı doğruladı"

Steiermark'ta sıralamalarda 12. olan Russell, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in cezasıyla birlikte 11. sıradan yarışa başlamıştı.

Ancak Russell'ın yarışın başında pist dışına çıkması, bu pozisyonu değerlendirememesine neden oldu ve İngiliz sürücü ancak 16. olabildi. Russell, bir önceki sıralamalarda da kuru zeminde iki Alfa Romeo pilotunu geçmeyi başarmıştı.

Williams, "Avusturya'da genel olarak harika bir dönem geçirdik. Takım başardıklarından dolayı gurur duymalı."

"George'un sıralama performansı, Williams'taki herkes için önemliydi. Pistteki herkes iyi çalıştı, çok az hata yapıldı. Aylardır piste çıkmamamızı dikkate alırsak bu etkileyici bir başarıydı."

"Açıkçası istediğimiz sonuçları alamadan ayrılıyoruz. Ne yazık ki yarış performansında Haas ve Alfa, cuma günkü simülasyon verilerine göre çok daha hızlıydı. Bu açıdan hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

Williams, Russell'ın sıralama performansının kendilerinin iyileştiği konusunda şüphe duyanlara cevap verdiğini söyledi.

Williams, "İki sene gerçekte çok uzun bir dönem değildir ancak F1 için gerçekten çok uzun. Sene boyunca 22 yarışa gidiyorsunuz, hepsinde Q1'de eleniyorsunuz ve hiç puan kazanamıyorsunuz... Gerçekten çok acı iki seneydi. En son 2018 Brezilya'da Q2'ye geçmiştik."

"Bu yüzden sıralamalar bizim için bir nevi doğrulama oldu. Takımda durumu tersine çevirebilmek için arka planda gerekli her şeyi yapma konusunda söz vermiştik."

"Bu konuda şüphe duyanlar vardı. Umarım bu konuda verdiğimiz sözleri tuttuğumuzu yaptıklarımızla göstermişizdir."

"Daha yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz ancak sonunda araca performans ekliyor olmak, aracın ve takımın istediğimiz yere doğru ilerlediğini görmek iyi hissettiriyor."

"İster fabrikada, ister pistte olsun Williams'taki herkes son haftalarda ve aylarda, son 12 ay boyunca birbirine kenetlendi."

"Sadece bu iki Avusturya yarışı arasında dahi arka planda yapılan çalışmalar gerçekten etkileyiciydi. Birinci Avusturya yarışında bulduğumuz çok fazla sorunu çözmeyi başardık ve artık araca daha fazla performans kazandıracağız."

"Her şeye adım adım yaklaşacağız. Puan kazanacağımızı biliyorum. Puan kazandığımız gün çok mutlu olacağız." dedi.

Williams, Russell'ın hem pist üstünde hem de pist dışında yaptıklarını övdü ve onun ilk sezonuna göre takım içerisinde daha güçlü bir pozisyonda olduğunu söyledi.

Williams, "George kesinlikle çok olgunlaştı. Bu, geçen sene olgun olmadığı manasına gelmesin çünkü geçen sene çaylak olmasına rağmen aslında çok etkileyiciydi."

"Ancak kış döneminde gerçekten ilerleme kaydetti. Bu seneye daha lider bir pilot olarak girdi."

"Herkes George'un ne kadar büyük yeteneklere sahip olduğunu biliyor. Ve onun Williams'ta olmasından çok mutluyum. O, bunu hak ediyor çünkü geçen sene bizimle çok acı çekti. Buna rağmen kafasını eğip işine odaklandı."

"Bu süreçte gülümsemeye, takım içerisinde pozitif ve ilham verici olmaya devam etti. Artık yarışmayı ve iyi bir araca sahip olmayı hak ediyor." dedi.