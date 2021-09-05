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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Williams: "Russell'ın ikinci bölümdeki kazası, rüzgar hassasiyetinden kaynaklı değildi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Williams Formula 1 takımı, George Russell'ın Hollanda Grand Prix sıralama turlarındaki kazasının, aracın rüzgara karşı olan hassasiyetinden kaynaklanmadığını açıkladı.

Williams: "Russell'ın ikinci bölümdeki kazası, rüzgar hassasiyetinden kaynaklı değildi"

Williams pilotları, Zandvoort'taki sıralama turlarında çok iyi performans ortaya koydular ve hatta en az bir araçla son bölüme kalacak gibi duruyorlardı. Ancak hem Russell hem de Nicholas Latifi, ikinci bölümde kaza yaparak iki ayrı kırmızı bayrağa sebep oldular.

O noktada 11. sırada olan ve kendi turundan daha iyi gelen Russell, son viraja girerken arkadan kayma yaşayarak bariyerlere çarptı. Aracın arka tarafını bariyerlere çarpan Russell, daha sonra hasarlı aracıyla beraber yavaş şekilde pite dönmeyi başardı.

İddiaya göre Russell'ın bu kazası, Williams FW43B'nin meşhur "rüzgar hassasiyetinden" kaynaklanıyordu fakat takımın araç performans şefi Dave Robson, bu iddiayı kabul etmedi.

Motorsport.com'a konuşan Robson, Russell'ın yaşadığı olayı açıklaması istendiğinde şöyle dedi: "Doğrusu bu virajın etrafı çevrili olan, temelde korunaklı bir viraj olduğunu düşünüyorum. Rüzgarın o kadar da büyük bir etkisi yok."

"Açık konuşmak gerekirse George o noktada üçüncü bölüme kalabilmek adına  elinden geleni yapıyordu ve sanırım biraz fazla zorladı."

Russell, aracının arka süspansiyonunda hafif bir hasar oluştuğunu ancak vites kutusunun sağlam olduğunu belirtmişti.

Bununla beraber Robson, ikinci bölümün son anlarında aracının kontrolünü kaybederek kaza yapan ve kırmızı bayrağa sebep olan Latifi'nin vites kutusunun değişip değişmeyeceğini doğrulamadı.

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Latifi'nin aracındaki hasarın boyutu sorulduğunda Robson, "[Bu] oldukça geniş çaplı bir hasar. Kesinlikle oldukça fazla yedek parça gerekecek.

"Vites kutusuna bir göz atacağız ve umuyorum ki önümüzdeki yarım saat içinde bir karar vereceğiz. Araçta çok fazla aero hasarı var: ön kanat, arka kanat ve taban hasarlı durumda."

"Arka süspansiyonun her iki tarafı da hasar aldı. Tüm bunları aynı bileşenlerle değiştirebiliriz ve bunu yapacağımız için de ceza almayız. Sadece vites kutusuna bakmak lazım. Güç ünitesi tarafında her şey yolunda görünüyor."

Tüm bunlara rağmen Russell da yarışa 11. sıradan başlayacak ve Latifi de ceza almadığı takdirde 14. sıradan start alacak.

Robson şunları ekledi: "Üçüncü antrenmanda başlayan olumlu  bir ivmeye sahiptik ve her  iki aracın da ikinci bölümde temsili bir tur atamaması talihsizlikti."

"Aracımız bugün düne kıyasla çok daha iyiydi ve sıralama turlarında, sürücülerin lastikleri en iyi şekilde hazırlamasını sağlayacak özel bir program seçmiştik"

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