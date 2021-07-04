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Önceki / Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Williams, George Russell'ın Avusturya Grand Prix'si hafta sonunun sıralama turlarında neden ''çok hızlı gittiği için'' özür dilediğini açıkladı.

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı

Russell, Red Bull Ring'deki sıralama turlarını dokuzuncu sırada tamamladı ve Sebastian Vettel'in üç sıra grid cezası almasının arından yarışa sekizinci sırada başlayacak. İngiliz pilot aynı zamanda kariyerinde ilk kez Williams'la birlikte üçüncü bölüme kalmış oldu.

Russell, 2021 sezonundaki tüm sıralama turlarında hem takım arkadaşını yenebildi hem de Williams'ın aracını ikinci bölüme çıkarabildi.

Williams pilotu, ikinci bölümdeki ilk turunu yumuşak lastiklerle attı ve takımın araç performans başkanı Dave Robson, sıralama turlarından sonra yaptığı açıklamada İngiliz pilotun yarışa yumuşak hamurla başlamasını istemediklerini söyledi.

Williams, Russell'ın yumuşak lastikle attığı turu biraz yavaşlatmasını söyledi ve İngiliz pilot sonra Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada sıralama turlarında kendi en hızlı zamanını yumuşak lastikte yapmamak için ''hafifçe yavaşladığını'' söyledi.

Ancak Russell'ın yaptığı 1:04.650'lik süre, onu dokuzuncu sıraya getirdi ve üçüncü bölüme çıkmasına yeterliydi. Bu yüzden İngiliz pilot takım radyosundan, ''Üzgünüm çocuklar, çok mu hızlıydı?'' diye sordu.

Williams pilotunun yarış mühendisi James Urwin ise şu şekilde cevapladı: ''Şu anda hızlı görünüyor ancak bu sahip olması iyi bir problem.''

Williams sonrasında Russell'ı orta hamur lastiklere geçirdi ve İngiliz pilot 1:04.553'lük bir derece yaparak hem kendi en hızlı turunu atmış hem de üçüncü bölüme çıkmayı garantilemiş oldu.

Autosport tarafından Russell'ın bu durumu sorulan Robson şu şekilde yanıtladı: ''Bu çok zor bir karardı. O anda yapılması gereken şeyin bu olmadığını hissettik.''

''Ancak yumuşak lastikle ilk 10'da olmak istemiyorduk. Biraz yavaşlamış olmamıza rağmen çok yakındı ama tam dozundaydı.''

''Ancak evet, yumuşak lastikle başlamamak için geriledik.''

Robson, Russell'ın orta hamur lastiklerle daha hızlı gidebileceğine ''tamamen emin olmadığını'' çünkü ''üçüncü bölümde olabilecek kadar hızlı'' bir araçlarının olmadığını düşündüğünü açıkladı.

''Bu orta hamurlar kullandığımız ilk ve tek orta hamurlar oldu. Lastikler arasındaki tur zamanı farkının Cuma'dan farklı olacağını biliyorduk.''

''George ikinci bölümde yumuşak lastiklerle attığı turda bizim istediğimizden biraz daha hızlıydı. Bu yüzden biraz endişeliydik. Attığı tur zamanını orta hamurlarda geçemeyeceğini hissettik ve muhtemelen başka araçlar ondan daha hızlı olabilirdi.''

''Bence, o orta lastiklerde bu kadar iyi bir tur atmasa bile üçüncü bölüme çıkabilirdik. Ancak iyi oldu.''

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, üçüncü bölümde kendi turundan 0.038 saniye daha yavaş kalsa da, Lance Stroll'ü geçmeyi başardı.

Williams'ın yarış için beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, Robson şu açıklamaları yaptı: ''Yumuşak lastikle başlama korkumuzun doğru olup olmadığını göreceğiz.''

''Umarım haklıyızdır çünkü önümüzdeki iki araç yumuşak lastikle başlayacak. Umarım erken pite girmek zorunda kalırlar ve bu da bize önlere geçme şansı tanır.''

''Dürüst olmak gerekirse, George'un geçtiğimiz hafta yarışta attığı turlara bakılırsa, kesinlikle önlerde olabiliriz.''

''Aracın gerçek hızından biraz daha hızlı olabilir. Ancak arkamızda bazı hızlı araçlar olacak. Ferrari'ler geçtiğimiz pazar günü özellikle çok iyiydi.''

''Yani birçok tehdit var. Yarışa kesinlikle puan kazanabileceğimizi düşünerek gitmiyoruz.''

''Ancak bence savaşabiliriz. Bu lastik kombinasyonunun etkili olmasını umuyoruz. Herkes iyi sonuçlar alabilmek için güçlü performans gösterecek.''

''Umarım biz de böyle yapabiliriz. Bizim alacağımız sonucun bazı kısa ama karar verici anlara bağlı olabileceğini düşünüyorum. Doğru kararı vermeliyiz.''

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Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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