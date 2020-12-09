Williams, Russell'ın geri bildirimlerini şimdiden özlemiş

Williams, takımın lider pilotu Russell'ı koronavirüs kapan Lewis Hamilton'ın yerine Sakhir GP hafta sonunda yarışması için Mercedes'e kiralamıştı.

Sıralamalarda ikinci olarak yarışa ilk çizgiden başlayan ve ilk turda liderliği devralan Russell, Mercedes'le ilk yarışında kazanacak gibi görünüyordu ancak Mercedes'in güvenlik aracı esnasındaki pit stopda yaşadığı karışıklık ve ardından lastik patlatmasıyla Russell galibiyet şansını kaçırmış oldu.

Russell'ın yokluğunda Williams adına yedek pilotu Jack Aitken yarıştı. Aitken, son bölümdeki spini ile güvenlik aracına neden olsa da genel olarak iyi bir hafta sonu geçirdi.

Ancak Russell'ın yokluğunda Williams, iki çaylak isimle Sakhir GP'ye katıldı. Takımın Araç Performans Bölümü Başkanı Dave Robson, Russell'ın yokluğunu hissettiklerini söyledi.

Robson, "Sadece hızı nedeniyle değil, özellikle araç ve lastikler konusundaki rehberliği nedeniyle George'u özlediğimiz konusunda şüphe yok."

"Bu yüzden evet, kolay değildi. Deneyimin değeri devasa ve onsuz tabii ki normalden biraz daha zor oldu. Ancak Latifi ve Aitken'e karşı adil olalım. Onlar da iyi iş çıkardılar." dedi.

Mercedes'in Russell'ı seçmesinin nedenlerinden birisi, genç yıldızın ön sırada mücadele edebileceği araçla deneyim kazanmasını sağlamaktı.

Bu deneyim, Russell Williams'a döndüğünde hem kendisinin hem de takımın gelişmesine katkı sağlayabilir.

Robson, Russell'ın Mercedes'te edindiği deneyimin olumlu yanlarının olacağını söyledi ancak bunun Williams paketinin daha hızlanmasında büyük katkı sağlamayacağını belirtti.

Robson, "Bunu önümüzdeki haftalarda onunla yeniden konuştuğumuzda öğreneceğiz. Ancak onun söylediği şeylerde aracımızın bir anda onlarınkine dönüşmesini sağlayacak şeyler olmayacak."

"Doğrudan alakalı şeyler konusunda oldukça sınır var. Takımın ona söyleyecekleri konusunda bir sınır var ve onun bize geçireceği şeylerde makul olanlar konusunda bir sınır var."

"Ama her durumda, birçok şeyin çok alakalı olmadığını düşünüyorum. O araba [Mercedes] bizimkinden o kadar farklı ki öğrendiği şeyler alakalı olmayacaktır."

"Ancak ilginç olacak. Onların lastikleri hazırlaması, yarış startları konusunda bazı değerli deneyimler edindi. Doğrudan alakalı olmasa dahi, en azından onların kullandıkları bazı fikirleri almış olacak."

"En azından onun için farklı bir deneyim oldu. Bu iyi bir şey. Umarım onun en uçta yarışması deneyimi, onun kendisine olan güveninde ve F1'de yarışmanın ne olduğunu anlamasında yardımcı olur." dedi.