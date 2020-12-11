Williams, Russell'ın "evine döndüğünü" hissediyor

Lewis Hamilton'ın koronavirüs nedeniyle Sakhir GP'yi kaçırmasının ardından Russell, geçici olarak Mercedes ekibine geçiş yapmıştı.

Russell, daha önce Mercedes'le yarışmamasına ve aracı ilk defa kullanmasına rağmen üst düzey performans sergiledi ve yaşadığı talihsizlikler olmasaydı yarışı kazanacak gibi görünüyordu.

Russell bu hafta sonuna da Mercedes çalışanı olarak başladı ancak İngiliz pilot, Hamilton'ın dönüşünün ardından Williams'a geri döndü.

Russell'ın dönüşünün ardından Williams takımında büyük heyecan vardı.

Takım patronu vekili Simon Roberts, "Onun geri dönmesi harika haber. O, hafta sonu için evine dönmüş gibi hissediyoruz. Bu gerçekten hoş bir şey." dedi.

Roberts, Mercedes'te gördüklerinin ardından Russell'ın biraz hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti ancak onun hemen çalışmaya başladığını söyledi.

Roberts, "İçten içe biraz hayal kırıklığı yaşadığından eminim. Ancak onu gerçekten sıcak bir şekilde karşıladık. Onu görmekten gerçekten mutlu olduk."

"Onun için hazırlanan program, plan dahilinde ilerledi. Gelecek sene için bazı şeyler denedik ve araçta bazı sensörler vardı. Araca gerçekten hızlı bir şekilde alıştı."

"İlk turda tabii ki bizim aracımızda yeniden fren noktalarını bulmaya çalıştı. Ancak yanlış bir şey yapmadı. Beklendiği gibi araçtan her şeyi aldı. İyi bir hafta sonu geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Russell, gelecek sene Williams'ta yarışmaya devam edeceği konusunda şüphesinin olmadığını söylemişti. Roberts, pilotlardan ziyade aracı geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Roberts, "Oldukça uzun zamandır Russell'ın yeteneklerini biliyoruz. Geçen hafta sonu bunu tüm dünyaya gösterme fırsatı buldu. Bu fırsata sahip olduğu için gerçekten memnun olduk."

"Gelecek sene için Nicholas ve George ile anlaşmamız var. Bizim için esas konu, onlara mümkün olan en iyi aracı vermek olmalı ve bunun için çalışıyoruz." dedi.