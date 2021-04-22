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Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams'ın araç performans şefi Dave Robson, George Russell'ın o noktada çok daha hızlı bir araca sahip olduğu göz önüne alındığında, Fin pilota atak yapmasının çok normal olduğunu belirtti.

Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"

George Russell, yarışın orta kısmına gelindiğinde dokuzunculuk için Mercedes pilotu Valtteri Bottas'la çekişiyordu ve ikili arasında yakın bir mücadele vardı.

Bir noktada rakibinden daha iyi bir tempoya sahip olan Russell, ilk viraj öncesinde rakibinin hava koridoruna girdi ve DRS ile birlikte yanına geldi.

Ancak ıslak bölüme çıkmasıyla beraber temas yaşandı. Sonrasında da ortaya büyük bir kaza çıktı. Bu temas, her iki sürücünün yarışının da sonu anlamına geliyordu.

Kimileri Russell'ın burada gereksiz risk aldığını düşünüyor. Dave Robson ise, Russell atak yapmasının normal olduğu görüşünde.

"Bizim için oldukça sinir bozucu bir son ve sinir bozucu bir kazaydı. Gerçekten çok büyük bir kazaydı."

"Avantajlı bir konumdaydık. Lastikleri Valtteri'den birkaç tur daha erken kullanmaya başladık ve bu yüzden onları doğru çalışma aralığında tutmayı başardığımızı düşünüyorum, yol tutuş iyiydi ve bence Valtteri'ye kıyasla daha fazla tutuş vardı."

"İyi bir düzlük hızımız vardı ve DRS yeni aktive edilmişti. Bu yüzden George, onu geçmek için gerçekten iyi bir şansa sahipti. Haklı olarak da bunu denedi."

"Sonrasında bana göre bu şartlarda hâlâ kaygan olan beyaz bir çizgiye dokundu. Maalesef bu her şeyin sonuydu: Spin attı ve Valtteri'nin aracına çarptı."

Williams, iki araçla birden ikinci bölüme kaldığı hafta sonunda, Nicholas Latifi'nin ilk tur kazası ve Russell'ın karıştığı büyük kazayla puan alamamış oldu.

Robson, "Şartlar kesinlikle çok zordu."

"Pist üzerindeki şartlar biraz tuhaftı, bazı bölümlerde çok fazla su vardı ve pist ıslaktı, bazı bölümler ise oldukça kuruydu."

"Bence Nicholas yanlış bir değerlendirme yaptı ve spin attı. Sonrasında piste döndü ve tüm grid onu geçti sanmıştı."

"Ancak Haas ile temas yaşadı ve bu da onu duvara gönderdi, bu gerçekten üzüntü vericiydi." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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